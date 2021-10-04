https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1752948184.html

Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае - РИА Новости, 04.10.2021

Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:52

2021-10-04T10:52

2021-10-04T11:20

происшествия

орск

оренбургская область

гай

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался убежать от полицейских, выдавая себя за сторожа, рассказали задерживавшие его стражи порядка - полицейский-водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в городе Орске подозреваемого в преступлении 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева. Вскоре с ним будут проведены следственные действия.Позднее автомобиль обнаружили в одном из дворов, завязалась погоня: далее угнавший автомобиль вышел из него и убежал в сторону детского садика."Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада", - рассказал второй полицейский.На территории детского сада, по словам другого полицейского, лейтенанта полиции Серикжана Аймухамбетова, он заметил молодого человека, представившегося сторожем. Но он был похож на мужчину с ориентировки, которого подозревали в убийстве студенток: далее злоумышленник снова попытался убежать, уже без автомобиля, но был настигнут и задержан полицейскими.

https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html

https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html

орск

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, гай, министерство внутренних дел рф (мвд россии), убийство трех девушек в оренбургской области