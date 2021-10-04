10:52 04.10.2021 (обновлено: 11:20 04.10.2021)
Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Полиция рассказала подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался убежать от полицейских, выдавая себя за сторожа, рассказали задерживавшие его стражи порядка - полицейский-водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в городе Орске подозреваемого в преступлении 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева. Вскоре с ним будут проведены следственные действия.
"В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дом 10-Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация о том, что автомобиль уехал в сторону "Меридиана". Начали отрабатывать тот район", - рассказал старший сержант полиции Иван Лисин на видео, предоставленном МВД Медиа.
Позднее автомобиль обнаружили в одном из дворов, завязалась погоня: далее угнавший автомобиль вышел из него и убежал в сторону детского садика.
"Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада", - рассказал второй полицейский.
На территории детского сада, по словам другого полицейского, лейтенанта полиции Серикжана Аймухамбетова, он заметил молодого человека, представившегося сторожем. Но он был похож на мужчину с ориентировки, которого подозревали в убийстве студенток: далее злоумышленник снова попытался убежать, уже без автомобиля, но был настигнут и задержан полицейскими.