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Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае - РИА Новости, 04.10.2021
Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:52
2021-10-04T11:20
происшествия
орск
оренбургская область
гай
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался убежать от полицейских, выдавая себя за сторожа, рассказали задерживавшие его стражи порядка - полицейский-водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в городе Орске подозреваемого в преступлении 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева. Вскоре с ним будут проведены следственные действия.Позднее автомобиль обнаружили в одном из дворов, завязалась погоня: далее угнавший автомобиль вышел из него и убежал в сторону детского садика."Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада", - рассказал второй полицейский.На территории детского сада, по словам другого полицейского, лейтенанта полиции Серикжана Аймухамбетова, он заметил молодого человека, представившегося сторожем. Но он был похож на мужчину с ориентировки, которого подозревали в убийстве студенток: далее злоумышленник снова попытался убежать, уже без автомобиля, но был настигнут и задержан полицейскими.
https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html
https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
орск
оренбургская область
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происшествия, орск, оренбургская область, гай, министерство внутренних дел рф (мвд россии), убийство трех девушек в оренбургской области
10:52 04.10.2021 (обновлено: 11:20 04.10.2021)
 
Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Полиция рассказала подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве трех студенток из города Гай пришлось преследовать дважды: сначала на машине, а затем на территории детского сада - когда он пытался убежать от полицейских, выдавая себя за сторожа, рассказали задерживавшие его стражи порядка - полицейский-водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в городе Орске подозреваемого в преступлении 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева. Вскоре с ним будут проведены следственные действия.
Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 19:49
Задержание подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае сняли на видео

"В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дом 10-Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация о том, что автомобиль уехал в сторону "Меридиана". Начали отрабатывать тот район", - рассказал старший сержант полиции Иван Лисин на видео, предоставленном МВД Медиа.

Позднее автомобиль обнаружили в одном из дворов, завязалась погоня: далее угнавший автомобиль вышел из него и убежал в сторону детского садика.
Видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
Вчера, 01:27
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
"Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада", - рассказал второй полицейский.
На территории детского сада, по словам другого полицейского, лейтенанта полиции Серикжана Аймухамбетова, он заметил молодого человека, представившегося сторожем. Но он был похож на мужчину с ориентировки, которого подозревали в убийстве студенток: далее злоумышленник снова попытался убежать, уже без автомобиля, но был настигнут и задержан полицейскими.
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьГайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Убийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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