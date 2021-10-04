https://ria.ru/20211004/tyurma-1752991662.html

У здания тюрьмы в Рустави собираются сторонники Саакашвили

У здания тюрьмы в Рустави собираются сторонники Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021

У здания тюрьмы в Рустави собираются сторонники Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются в понедельник возле тюрьмы в грузинском городе Рустави на митинг за освобождение политика,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:55

2021-10-04T13:55

2021-10-04T17:18

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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РУСТАВИ (Грузия), 4 окт - РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются в понедельник возле тюрьмы в грузинском городе Рустави на митинг за освобождение политика, передает корреспондент РИА Новости.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Организаторы мероприятия устанавливают сцену возле входа в пенитенциарное учреждение. На сцене установлены национальные флаги Грузии и Евросоюза. На сцене также есть звукоусиливающая аппаратура.Сторонников Саакашвили пока немного, они постепенно приходят к зданию тюрьмы. Некоторые из них держат национальные флаги. Также к зданию тюрьмы поддержать бывшего грузинского президента пришли несколько украинских граждан. Они держат национальные флаги Украины.Территорию тюремного учреждения охраняют многочисленные полицейские. Обстановка возле тюрьмы спокойная.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752966517.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии