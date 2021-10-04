https://ria.ru/20211004/tyurma-1752921538.html

Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой

Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой - РИА Новости, 04.10.2021

Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой

Национальная полиция Эквадора восстановила контроль над тюрьмой Литораль, где 28 сентября в беспорядках были убиты 118 человек, сообщила командующая ведомством... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T03:53

2021-10-04T03:53

2021-10-04T03:53

в мире

гуаякиль

эквадор

гильермо лассо

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МЕХИКО, 4 окт - РИА Новости. Национальная полиция Эквадора восстановила контроль над тюрьмой Литораль, где 28 сентября в беспорядках были убиты 118 человек, сообщила командующая ведомством генерал Тання Варела."На основании чрезвычайного положения, которое позволяет полиции и вооруженным силам находиться внутри пенитенциарного учреждения, насилие удалось взять под контроль", - сообщила Варела в обращении, опубликованном в блоге полиции в Twitter.По словам генерала, в ходе операции в тюрьме Литораль было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, включая шесть автоматических винтовок и семь пистолетов, 1136 патронов разного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 сотовых телефонов и 6 килограммов наркотиков.В беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты на прошлой неделе 118 заключенных, 79 получили ранения - это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Президент Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение для обеспечения порядка, в тюрьмы дополнительно направили 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил.По данным службы исполнения наказаний, тюрьмы Эквадора рассчитаны на 29,6 тысячи человек, при этом сейчас в них содержат около 40 тысяч заключенных. В тюрьме Гуаякиля находятся около 8,2 тысячи арестантов при расчетной вместимости 5 тысяч человек. Чтобы снизить переполненность, власти планируют помиловать около двух тысяч человек.В рамках плана нормализации обстановки в пенитенциарной системе, который власти представили после инцидента в Гуаякиле, планируется установка сканеров грузов для предотвращения контрабанды оружия. Заключенные будут перегруппированы по разным павильонам, сейчас они в значительной степени поделены по признаку принадлежности арестантов к различным преступным группировкам. Впоследствии в тюрьмах появятся системы видеонаблюдения.

https://ria.ru/20211003/molitva-1752867755.html

https://ria.ru/20210615/bunt-1737011353.html

гуаякиль

эквадор

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в мире, гуаякиль, эквадор, гильермо лассо