https://ria.ru/20211004/turizm-1753065054.html
Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье
Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье
Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:21
2021-10-04T19:21
2021-10-04T19:25
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля "Зодчество", который проходил в Москве с 1 по 3 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Проект займет территорию в 20 гектаров. Кластер станет элементом сети экопространств "Красная деревня", которая должна охватить несколько регионов России.Создатели кластера особое внимание планируют уделить гастрономическому туризму и экоотдыху.
https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html
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