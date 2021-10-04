https://ria.ru/20211004/turizm-1753065054.html

Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье

Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021

Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье

Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:21

2021-10-04T19:21

2021-10-04T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля "Зодчество", который проходил в Москве с 1 по 3 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Проект займет территорию в 20 гектаров. Кластер станет элементом сети экопространств "Красная деревня", которая должна охватить несколько регионов России.Создатели кластера особое внимание планируют уделить гастрономическому туризму и экоотдыху.

https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), новости - туризм