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Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье
Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье
Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:21
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля "Зодчество", который проходил в Москве с 1 по 3 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Проект займет территорию в 20 гектаров. Кластер станет элементом сети экопространств "Красная деревня", которая должна охватить несколько регионов России.Создатели кластера особое внимание планируют уделить гастрономическому туризму и экоотдыху.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
19:21 04.10.2021 (обновлено: 19:25 04.10.2021)
 

Туристический кластер "Красный Посад" появится в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Зарайск
Вид на Зарайск - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новый туристический кластер "Красный Посад" возведут в Зарайске на берегу реки Осетр. Проект представили в ходе международного архитектурного фестиваля "Зодчество", который проходил в Москве с 1 по 3 октября. Об этом сообщил телеканал "360".
Проект займет территорию в 20 гектаров. Кластер станет элементом сети экопространств "Красная деревня", которая должна охватить несколько регионов России.
Создатели кластера особое внимание планируют уделить гастрономическому туризму и экоотдыху.
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