https://ria.ru/20211004/tovarooborot-1753053760.html

РЭЦ: сотрудничество РФ и Сербии в IT поможет росту оборота товаров и услуг

РЭЦ: сотрудничество РФ и Сербии в IT поможет росту оборота товаров и услуг - РИА Новости, 04.10.2021

РЭЦ: сотрудничество РФ и Сербии в IT поможет росту оборота товаров и услуг

Сотрудничество компаний России и Сербии в сфере цифровых технологий будет способствовать росту оборота торговли товарами и услугами к намеченной цели в 4... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:07

2021-10-04T18:07

2021-10-04T18:09

экономика

сербия

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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БЕЛГРАД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудничество компаний России и Сербии в сфере цифровых технологий будет способствовать росту оборота торговли товарами и услугами к намеченной цели в 4 миллиарда долларов, для этого страны имеют необходимый потенциал, заявил РИА Новости старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков.Открытие форума и бизнес-миссии РЭЦ в преддверии заседания межправительственного комитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Сербии, которое назначено на 6-7 октября, состоялось в понедельник в Торгово-промышленной палате республики. Посол РФ Александр Боцан-Харченко заявил на открытии, что Россия и Сербия преодолели экономически тяжелую часть кризиса, вызванного пандемией, и есть предпосылки к выходу на товарооборот в 4 миллиарда долларов."Более того, Сербия может стать форпостом для российских компаний на европейском рынке, поскольку пользуется соглашениями о свободной торговле, имеет возможность беспошлинно экспортировать в другие страны. Есть возможность локализации наших производств здесь, что приведет к росту товарооборота, потому что будут поставляться комплектующие и материалы", - указал он.По его словам, сотрудничество Москвы и Белграда в энергетической сфере будет сохраняться, но значительный рост возможен и в других секторах.Глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов добавил, что представительная делегация властей Сербии и деловых кругов приглашена в декабре этого года на выставку Made in Russia в России, что также будет способствовать развитию сотрудничества в разных отраслях.Хрипунов сообщил ранее РИА Новости, в бизнес-форуме 4-5 октября принимают участие около 100 сербских и 30 российских компаний в сферах пищевой промышленности, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, энергетики, машиностроения, медицины и фармацевтики, цифровых технологий, а также уже начавшие и развивающие свою экспортную деятельность в Сербии. С российской стороны представлены, например, "Вертолеты России", "Синара-Транспортные машины", которые уже на протяжении года активно изучают рынок в Сербии, "Яндекс", а также "Мираторг" в сфере пищевой промышленности и другие.Вопросы, которые будут обсуждать участники бизнес-форума, наработки российских и сербских компаний и перспективы их сотрудничества в представленных отраслях, как ожидается, рассмотрят и на заседании МПК с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова и министра по инновациям в правительстве Сербии и сопредседателя комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Сербии Ненада Поповича.Торговый оборот РФ и Сербии за 2019 год, до начала пандемии коронавируса, составил 3,6 миллиарда долларов. По данным республиканского управления статистики, импорт из России в Сербию за 2020 год сократился с 2,5 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда и составил 6% от общего объема импорта в страну. Экспорт из Сербии в Россию претерпел меньшие изменения и в общем международном сербском экспорте сократился с 5% до 4,7%, или с 977,2 миллиона долларов до 911 миллионов.Власти Сербии в этом году участвовали в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы, по данным администрации президента Александра Вучича, обсудить пути увеличения торгового оборота с Россией до отметки свыше 4 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210920/zayavki-1750957308.html

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