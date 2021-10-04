https://ria.ru/20211004/teatr-1753041977.html

Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист

Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист - РИА Новости, 04.10.2021

Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист

Вера Алентова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров и другие актеры вошли в шорт-лист премии "Звезда театрала-2021", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:23

2021-10-04T17:23

2021-10-04T17:23

культура

елена яковлева

евгений цыганов

владимир машков

юрий бутусов

вера алентова

марина брусникина

новости культуры

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вера Алентова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров и другие актеры вошли в шорт-лист премии "Звезда театрала-2021", сообщили в пресс-службе проекта."Звезда Театрала" – единственная российская премия в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов определяет зрительская аудитория через интернет-голосование.Из 180 претендентов в 18 номинациях в шорт-лист вошли такие артисты, как Вера Алентова, Виктория Исакова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская и другие. Среди работ режиссеров были отмечены спектакли Юрия Бутусова, Владимира Машкова, Евгения Писарева, Егора Перегудова, Марины Брусникиной.В шорт-лист в этом году вошли театральные коллективы и учреждения культуры из Барнаула, Севастополя, Ярославля, Санкт-Петербурга, Тюмени, Подольска, Кишинева, Вильнюса, Алма-Аты.По традиции имена лауреатов, набравшие наибольшее количество голосов на новом этапе, будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре имени Вахтангова. Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии.Лауреаты премии в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. В его состав входят Алла Пугачева, Илья Авербух, Алина Кабаева, Лариса Рубальская, Татьяна Устинова и другие.

https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена яковлева, евгений цыганов, владимир машков, юрий бутусов, вера алентова, марина брусникина, новости культуры, театр