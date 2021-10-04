Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист
Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вера Алентова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров и другие актеры вошли в шорт-лист премии "Звезда театрала-2021", сообщили в пресс-службе проекта.
"Звезда Театрала" – единственная российская премия в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов определяет зрительская аудитория через интернет-голосование.
Из 180 претендентов в 18 номинациях в шорт-лист вошли такие артисты, как Вера Алентова, Виктория Исакова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская и другие. Среди работ режиссеров были отмечены спектакли Юрия Бутусова, Владимира Машкова, Евгения Писарева, Егора Перегудова, Марины Брусникиной.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктрисы Анна Бегунова в роли Мартон (слева) и Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Актрисы Анна Бегунова в роли Мартон (слева) и Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
© предоставлено пресс-службой театраЕвгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
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Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
© предоставлено пресс-службой театра
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения ВахтанговаРепетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
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Репетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕкатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета.
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Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета.
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Актрисы Анна Бегунова в роли Мартон (слева) и Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
© предоставлено пресс-службой театра
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Репетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова
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Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета.
В шорт-лист в этом году вошли театральные коллективы и учреждения культуры из Барнаула, Севастополя, Ярославля, Санкт-Петербурга, Тюмени, Подольска, Кишинева, Вильнюса, Алма-Аты.
По традиции имена лауреатов, набравшие наибольшее количество голосов на новом этапе, будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре имени Вахтангова. Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии.
Лауреаты премии в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. В его состав входят Алла Пугачева, Илья Авербух, Алина Кабаева, Лариса Рубальская, Татьяна Устинова и другие.