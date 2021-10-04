https://ria.ru/20211004/svyazi-1753040082.html

Фирма Baker McKenzie отказалась раскрыть связи с Коломойским

Фирма Baker McKenzie отказалась раскрыть связи с Коломойским - РИА Новости, 04.10.2021

Фирма Baker McKenzie отказалась раскрыть связи с Коломойским

Крупнейшая в США юридическая компания Baker McKenzie отказалась комментировать РИА Новости утверждения Международного консорциума журналистов-расследователей... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:14

2021-10-04T17:14

2021-10-04T17:14

в мире

украина

киев

сша

джордж сорос

игорь коломойский

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Крупнейшая в США юридическая компания Baker McKenzie отказалась комментировать РИА Новости утверждения Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о якобы помощи украинскому олигарху Игорю Коломойскому в отмывании денег, однако утверждает, что соблюдает принцип прозрачности в своей работе."Вся наша работа в Baker McKenzie основана на принципах целостности, прозрачности, профессионализма и соблюдения высочайших стандартов этики", - сказал в письменном комментарии представитель компании в ответ на просьбу прокомментировать заявления ICIJ.Опубликованное накануне расследование консорциума журналистов содержит вывод о том, что Baker McKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, якобы помогала создавать современную офшорную систему и остается опорой этой теневой экономики.В документах также утверждается, что компания работала в интересах в том числе украинского олигарха Игоря Коломойского, "который, по утверждениям властей США, отмыл 5,5 миллиарда долларов через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753021332.html

https://ria.ru/20211004/dose_pandory-1752984065.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джордж сорос, игорь коломойский