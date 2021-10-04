https://ria.ru/20211004/strelba-1752976881.html

В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп

В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп - РИА Новости, 04.10.2021

В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп

К подростку, давшему объявление о продаже вейпа в Красноярске, пришли трое злоумышленников, которые выстрелили в него из газового пистолета, рассказала... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:59

2021-10-04T12:59

2021-10-04T13:58

происшествия

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. К подростку, давшему объявление о продаже вейпа в Красноярске, пришли трое злоумышленников, которые выстрелили в него из газового пистолета, рассказала пресс-служба краевого главка МВД.Инцидент произошел в конце сентября на парковке возле одного из торговых центров. Конфликт между молодыми людьми заметили две сотрудницы ведомства. Они услышали несколько звуков, похожих на выстрелы, и решили вмешаться.Позднее прибывшие на место сотрудники задержали еще двоих. Собранные материалы МВД передало в ГСУ СК региона.

https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750392361.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)