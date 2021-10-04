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В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп
В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп - РИА Новости, 04.10.2021
В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп
К подростку, давшему объявление о продаже вейпа в Красноярске, пришли трое злоумышленников, которые выстрелили в него из газового пистолета, рассказала... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:59
2021-10-04T12:59
2021-10-04T13:58
происшествия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. К подростку, давшему объявление о продаже вейпа в Красноярске, пришли трое злоумышленников, которые выстрелили в него из газового пистолета, рассказала пресс-служба краевого главка МВД.Инцидент произошел в конце сентября на парковке возле одного из торговых центров. Конфликт между молодыми людьми заметили две сотрудницы ведомства. Они услышали несколько звуков, похожих на выстрелы, и решили вмешаться.Позднее прибывшие на место сотрудники задержали еще двоих. Собранные материалы МВД передало в ГСУ СК региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:59 04.10.2021 (обновлено: 13:58 04.10.2021)
В Красноярске обстреляли подростка, продававшего вейп
Трое жителей Красноярска выстрелили в подростка, хотевшего продать им вейп