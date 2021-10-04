Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина
Уличная выставка работ финалистов конкурса имени Стенина открылась на Гоголевском бульваре первого октября.
Уличная выставка работ финалистов конкурса имени Стенина открылась на Гоголевском бульваре первого октября.
В экспозицию вошло свыше трех десятков снимков авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш.
В экспозицию вошло свыше трех десятков снимков авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш.
Темы работ молодых репортеров формируют фотоленту главных событий последних полутора лет.
Темы работ молодых репортеров формируют фотоленту главных событий последних полутора лет.
Здесь нашли отражение и пандемия COVID-19, и протесты в Миннеаполисе весной 2020 года, и экологическая катастрофа, вызванная нашествием саранчи в Африке и Азии.
Здесь нашли отражение и пандемия COVID-19, и протесты в Миннеаполисе весной 2020 года, и экологическая катастрофа, вызванная нашествием саранчи в Африке и Азии.
Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник считает большой удачей возможность получить от города такую экспозиционную площадку.
Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник считает большой удачей возможность получить от города такую экспозиционную площадку.
"Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история", — отмечает Оксана Олейник.
"Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история", — отмечает Оксана Олейник.
У москвичей и гостей города появилась возможность увидеть яркие и выразительные фотографии по дороге домой или на прогулке.
У москвичей и гостей города появилась возможность увидеть яркие и выразительные фотографии по дороге домой или на прогулке.
Имена победителей конкурса имени Стенина станут известны в середине октября.
Имена победителей конкурса имени Стенина станут известны в середине октября.
В планах конкурса также традиционное роуд-шоу лауреатов по городам мира.
В планах конкурса также традиционное роуд-шоу лауреатов по городам мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это площадка для талантливых, чутких и открытых ко всему новому авторов.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это площадка для талантливых, чутких и открытых ко всему новому авторов.
Молодые фотографы обращают взгляд на людей и события рядом с нами.
Молодые фотографы обращают взгляд на людей и события рядом с нами.
Конкурс, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, стремится привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.
Конкурс, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, стремится привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.