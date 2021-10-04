https://ria.ru/20211004/stenin-1752956930.html

Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина

Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина - РИА Новости, 04.10.2021

Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина

В центре Москвы можно увидеть избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Выставка и ее зрители — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:30

2021-10-04T12:30

2021-10-04T12:32

фото

москва

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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В центре Москвы можно увидеть избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Выставка и ее зрители — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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