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Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина
Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина - РИА Новости, 04.10.2021
Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина
В центре Москвы можно увидеть избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Выставка и ее зрители — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.10.2021
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москва
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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В центре Москвы можно увидеть избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Выставка и ее зрители — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
12:30 04.10.2021 (обновлено: 12:32 04.10.2021)
 

Горячие темы, свежий взгляд: выставка финалистов конкурса имени Стенина

Читать ria.ru в
В центре Москвы можно увидеть избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Выставка и ее зрители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Уличная выставка работ финалистов конкурса имени Стенина открылась на Гоголевском бульваре первого октября.

Прохожие рассматривают фотографии на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
1 из 12

Уличная выставка работ финалистов конкурса имени Стенина открылась на Гоголевском бульваре первого октября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В экспозицию вошло свыше трех десятков снимков авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш.

Девушка у фотографий на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
2 из 12

В экспозицию вошло свыше трех десятков снимков авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Темы работ молодых репортеров формируют фотоленту главных событий последних полутора лет.

Прохожие у фотографий выставки работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
3 из 12

Темы работ молодых репортеров формируют фотоленту главных событий последних полутора лет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Здесь нашли отражение и пандемия COVID-19, и протесты в Миннеаполисе весной 2020 года, и экологическая катастрофа, вызванная нашествием саранчи в Африке и Азии.

Прохожие у фотографий из серии Марии Гельман (Россия) на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
4 из 12

Здесь нашли отражение и пандемия COVID-19, и протесты в Миннеаполисе весной 2020 года, и экологическая катастрофа, вызванная нашествием саранчи в Африке и Азии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник считает большой удачей возможность получить от города такую экспозиционную площадку.

Люди рассматривают фотографии на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
5 из 12

Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник считает большой удачей возможность получить от города такую экспозиционную площадку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история", — отмечает Оксана Олейник.

Фотографии на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
6 из 12

"Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история", — отмечает Оксана Олейник.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

У москвичей и гостей города появилась возможность увидеть яркие и выразительные фотографии по дороге домой или на прогулке.

Женщина рассматривает фотографии на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
7 из 12

У москвичей и гостей города появилась возможность увидеть яркие и выразительные фотографии по дороге домой или на прогулке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Имена победителей конкурса имени Стенина станут известны в середине октября.

Прохожий фотографирует работу Омида Вахабзаде (Канада) на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
8 из 12

Имена победителей конкурса имени Стенина станут известны в середине октября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В планах конкурса также традиционное роуд-шоу лауреатов по городам мира.

Мальчик на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
9 из 12

В планах конкурса также традиционное роуд-шоу лауреатов по городам мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это площадка для талантливых, чутких и открытых ко всему новому авторов.

Отец с ребенком у фотографии Абдула Момина (Бангладеш) на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
10 из 12

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это площадка для талантливых, чутких и открытых ко всему новому авторов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Молодые фотографы обращают взгляд на людей и события рядом с нами.

Девушка у работы Дарьи Исаевой (Россия) на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
11 из 12

Молодые фотографы обращают взгляд на людей и события рядом с нами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Конкурс, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, стремится привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.

Женщина рассматривает фотографию Луиса Антонио Рохаса (Мексика) на выставке работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
12 из 12

Конкурс, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, стремится привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
ФотоМоскваМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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