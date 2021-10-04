https://ria.ru/20211004/stavki-1753013337.html

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых - РИА Новости, 04.10.2021

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых

АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам для самозанятых до 12-12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:17

2021-10-04T15:17

2021-10-04T16:20

новости компаний - экономика

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f5a7135524c02cee1c83aac278c464c.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам для самозанятых до 12-12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.Кредит на организацию и развитие своего дела может получить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Сумма кредита от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, размер процентной ставки - 12-12,5% годовых в зависимости от рейтинга заемщика.Кредит в размере до 1 миллиона рублей предоставляется на срок до 3 лет без обеспечения. При сумме свыше 1 миллиона рублей кредит предоставляется на срок до 5 лет, при этом не менее 70% от его суммы обеспечиваются одним или несколькими видами обеспечения: поручительством региональных гарантийных организаций, независимой гарантией Корпорации МСП, залогом в виде движимого или недвижимого имущества.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, повышение доступности финансирования для самозанятых – одна из приоритетных задач МСП Банка и Корпорации МСП.Кредит могут получить, в том числе, предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также предусмотрена возможность перекредитования для тех предпринимателей, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке.В сообщении уточняется, что рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 миллиона рублей. Узнать подробную информацию о банковском продукте и дистанционно получить кредит можно при помощи сайта mspbank.ru или сервиса smbfin.ru.МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, планомерно расширяя кредитную линейку и снижая ставки. Специально для самозанятых граждан банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. По данным пресс-службы, только с начала 2021 года МСП Банк заключил с самозанятыми 273 кредитных договора на общую сумму 173 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210915/bank-1750157702.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич