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МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых
МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых - РИА Новости, 04.10.2021
МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых
АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам для самозанятых до 12-12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:17
2021-10-04T16:20
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам для самозанятых до 12-12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.Кредит на организацию и развитие своего дела может получить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Сумма кредита от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, размер процентной ставки - 12-12,5% годовых в зависимости от рейтинга заемщика.Кредит в размере до 1 миллиона рублей предоставляется на срок до 3 лет без обеспечения. При сумме свыше 1 миллиона рублей кредит предоставляется на срок до 5 лет, при этом не менее 70% от его суммы обеспечиваются одним или несколькими видами обеспечения: поручительством региональных гарантийных организаций, независимой гарантией Корпорации МСП, залогом в виде движимого или недвижимого имущества.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, повышение доступности финансирования для самозанятых – одна из приоритетных задач МСП Банка и Корпорации МСП.Кредит могут получить, в том числе, предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также предусмотрена возможность перекредитования для тех предпринимателей, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке.В сообщении уточняется, что рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 миллиона рублей. Узнать подробную информацию о банковском продукте и дистанционно получить кредит можно при помощи сайта mspbank.ru или сервиса smbfin.ru.МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, планомерно расширяя кредитную линейку и снижая ставки. Специально для самозанятых граждан банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. По данным пресс-службы, только с начала 2021 года МСП Банк заключил с самозанятыми 273 кредитных договора на общую сумму 173 миллиона рублей.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич
15:17 04.10.2021 (обновлено: 16:20 04.10.2021)
 

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам для самозанятых до 12-12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Кредит на организацию и развитие своего дела может получить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Сумма кредита от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, размер процентной ставки - 12-12,5% годовых в зависимости от рейтинга заемщика.
Кредит в размере до 1 миллиона рублей предоставляется на срок до 3 лет без обеспечения. При сумме свыше 1 миллиона рублей кредит предоставляется на срок до 5 лет, при этом не менее 70% от его суммы обеспечиваются одним или несколькими видами обеспечения: поручительством региональных гарантийных организаций, независимой гарантией Корпорации МСП, залогом в виде движимого или недвижимого имущества.
МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, повышение доступности финансирования для самозанятых – одна из приоритетных задач МСП Банка и Корпорации МСП.
"Снижение стоимости кредитов, повышение объемов предоставляемых средств, упрощение процедур получения финансирования – все это дополнительно стимулирует предпринимателей начать свое дело или инвестировать в его развитие. В рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП, стратегии развития Корпорации и МСП Банка мы продолжим развивать диалог с предпринимателями, получать обратную связь и совершенствовать действующие меры поддержки", - приводит пресс-служба слова Исаевича.
Кредит могут получить, в том числе, предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также предусмотрена возможность перекредитования для тех предпринимателей, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке.
В сообщении уточняется, что рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 миллиона рублей. Узнать подробную информацию о банковском продукте и дистанционно получить кредит можно при помощи сайта mspbank.ru или сервиса smbfin.ru.
МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, планомерно расширяя кредитную линейку и снижая ставки. Специально для самозанятых граждан банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. По данным пресс-службы, только с начала 2021 года МСП Банк заключил с самозанятыми 273 кредитных договора на общую сумму 173 миллиона рублей.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:01
МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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