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Туризм
https://ria.ru/20211004/stambul-1752963354.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул осенью и зимой
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул осенью и зимой - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул осенью и зимой
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул, город, который станет одним из самых популярных направлений сезона, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:21
2021-10-04T12:22
туризм
стамбул
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул, город, который станет одним из самых популярных направлений сезона, сообщает АТОР.Осенью и зимой Стамбул, если тому не помешает пандемия и политика, обещает поставить новые рекорды по российскому турпотоку. По предварительным подсчетам, в сентябре – декабре 2021 года в крупнейший мегаполис Турции могут прилететь еще около 230-240 тысяч граждан России.Туроператоры уже сейчас активно заявляют в зимнем расписании (начинается с 15 октября) новые рейсы.Цены на туры на высокий период детских каникул (стартуют 30 октября) и ноябрьских праздников – от 76,9 тысячи рублей на двоих за перелет, трансфер и отель категории "три звезды" с завтраком на четыре ночи (вылет 30 октября). Такие же программы с вылетом 3 ноября стартуют от 85,7 тысячи рублей на двоих.Аналогичная путевка в середине ноября гораздо дешевле – от 45,7 тысячи рублей, а в середине декабря поездка и вовсе стоит от 40,5 тысяч рублей.Цены на короткие новогодние турпакеты в Стамбул стартуют от 71,8 тысячи рублей на двоих.По данным управления культуры и туризма Стамбула, в январе – августе 2021 года этот крупнейший турецкий мегаполис посетили 4,8 миллиона иностранных туристов, среди них 381 346 человек прибыли из России.За восемь месяцев 2021 года в Стамбул приехало на 78,2 процента больше гостей из нашей страны, чем за этот же период в 2020-м и всего на 15 процентов меньше, чем в январе – августе 2019-го.Если бы не перерыв в полноценном авиасообщении России и Турции с 15 апреля по 21 июня, турпоток мог бы оказаться существенно больше, чем до пандемии. Об этом ярко свидетельствуют, например, цифры августа: в этом месяце в 2021 году, согласно стамбульской статистике, город посетили 60 068 российских туристов, а в августе 2019 года – 55 804 (на 7,1 процента меньше).
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
https://ria.ru/20210922/antalya-1751245889.html
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стамбул, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
12:21 04.10.2021 (обновлено: 12:22 04.10.2021)
 
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул осенью и зимой

В новом сезоне Стамбул станет одним из самых популярных направлений для туристов из России

© Фото : Анна ШамаховаСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Стамбул, город, который станет одним из самых популярных направлений сезона, сообщает АТОР.
Осенью и зимой Стамбул, если тому не помешает пандемия и политика, обещает поставить новые рекорды по российскому турпотоку. По предварительным подсчетам, в сентябре – декабре 2021 года в крупнейший мегаполис Турции могут прилететь еще около 230-240 тысяч граждан России.
Туроператоры уже сейчас активно заявляют в зимнем расписании (начинается с 15 октября) новые рейсы.
Цены на туры на высокий период детских каникул (стартуют 30 октября) и ноябрьских праздников – от 76,9 тысячи рублей на двоих за перелет, трансфер и отель категории "три звезды" с завтраком на четыре ночи (вылет 30 октября). Такие же программы с вылетом 3 ноября стартуют от 85,7 тысячи рублей на двоих.
Аналогичная путевка в середине ноября гораздо дешевле – от 45,7 тысячи рублей, а в середине декабря поездка и вовсе стоит от 40,5 тысяч рублей.
Цены на короткие новогодние турпакеты в Стамбул стартуют от 71,8 тысячи рублей на двоих.
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По данным управления культуры и туризма Стамбула, в январе – августе 2021 года этот крупнейший турецкий мегаполис посетили 4,8 миллиона иностранных туристов, среди них 381 346 человек прибыли из России.
За восемь месяцев 2021 года в Стамбул приехало на 78,2 процента больше гостей из нашей страны, чем за этот же период в 2020-м и всего на 15 процентов меньше, чем в январе – августе 2019-го.
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Если бы не перерыв в полноценном авиасообщении России и Турции с 15 апреля по 21 июня, турпоток мог бы оказаться существенно больше, чем до пандемии. Об этом ярко свидетельствуют, например, цифры августа: в этом месяце в 2021 году, согласно стамбульской статистике, город посетили 60 068 российских туристов, а в августе 2019 года – 55 804 (на 7,1 процента меньше).
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