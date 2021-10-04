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Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину - РИА Новости, 04.10.2021
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину
Президент России Владимир Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, соответствующее... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:43
2021-10-04T16:43
политика
владимир путин
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с частью 1 федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, александр гребенкин, россия
16:43 04.10.2021
 
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совбеза Гребенкину

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.
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