https://ria.ru/20211004/srok-1753031186.html

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину - РИА Новости, 04.10.2021

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Президент России Владимир Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, соответствующее... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:43

2021-10-04T16:43

2021-10-04T16:43

политика

владимир путин

александр гребенкин

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на год продлил срок гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с частью 1 федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210611/neverov-1736687760.html

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2021

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политика, владимир путин, александр гребенкин, россия