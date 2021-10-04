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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/sotrudnichestvo-1753017794.html
В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике
В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике - РИА Новости, 04.10.2021
В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике
В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом после формирования структур госвласти в стране, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:36
2021-10-04T16:19
захват власти в афганистане талибами
россия
афганистан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом после формирования структур госвласти в стране, сообщили РИА Новости в МИД России.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что РФ наряду с другими странами могла бы начать реализовывать свои экономические проекты в Афганистане и инвестировать в страну."Вопросы постконфликтного восстановления Афганистана приобретают все большую актуальность в свете обострения гуманитарной и социально-экономической обстановки в этой стране", - сказали в министерстве на просьбу прокомментировать высказывания Муджахида."В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", - добавили в МИД.Там указали, что "наша страна еще с советских времен участвовала в реализации крупных экономических проектов и строительстве инфраструктурных объектов на территории Афганистана – прежде всего, в сфере промышленности и транспорта"."Позитивный опыт такого взаимодействия может создать задел для будущей кооперации", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211004/sanktsii-1752933982.html
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россия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:36 04.10.2021 (обновлено: 16:19 04.10.2021)
 
В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике

В Москве ожидают открытия перспектив для экономического сотрудничества с Кабулом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом после формирования структур госвласти в стране, сообщили РИА Новости в МИД России.
Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что РФ наряду с другими странами могла бы начать реализовывать свои экономические проекты в Афганистане и инвестировать в страну.
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"Вопросы постконфликтного восстановления Афганистана приобретают все большую актуальность в свете обострения гуманитарной и социально-экономической обстановки в этой стране", - сказали в министерстве на просьбу прокомментировать высказывания Муджахида.
"В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", - добавили в МИД.
Там указали, что "наша страна еще с советских времен участвовала в реализации крупных экономических проектов и строительстве инфраструктурных объектов на территории Афганистана – прежде всего, в сфере промышленности и транспорта".
"Позитивный опыт такого взаимодействия может создать задел для будущей кооперации", - подчеркнули в ведомстве.
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