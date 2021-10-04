https://ria.ru/20211004/sotrudnichestvo-1753017794.html

В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике

В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике - РИА Новости, 04.10.2021

В МИД оценили перспективы сотрудничества с талибами в экономике

В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом после формирования структур госвласти в стране, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:36

2021-10-04T15:36

2021-10-04T16:19

захват власти в афганистане талибами

россия

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом после формирования структур госвласти в стране, сообщили РИА Новости в МИД России.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что РФ наряду с другими странами могла бы начать реализовывать свои экономические проекты в Афганистане и инвестировать в страну."Вопросы постконфликтного восстановления Афганистана приобретают все большую актуальность в свете обострения гуманитарной и социально-экономической обстановки в этой стране", - сказали в министерстве на просьбу прокомментировать высказывания Муджахида."В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", - добавили в МИД.Там указали, что "наша страна еще с советских времен участвовала в реализации крупных экономических проектов и строительстве инфраструктурных объектов на территории Афганистана – прежде всего, в сфере промышленности и транспорта"."Позитивный опыт такого взаимодействия может создать задел для будущей кооперации", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1752933982.html

https://ria.ru/20211004/afganistan-1752932296.html

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россия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)