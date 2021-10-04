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Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков
Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2021
Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков
Президент России Владимир Путин получил заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, она на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:19
2021-10-04T13:19
политика
владимир путин
дмитрий песков
выборы в государственную думу
владимир сипягин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, она на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Получили. На рассмотрении", - сказал он журналистам.Администрация Владимирской области в среду проинформировала, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий губернатора подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам Сипягин объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону. В пятницу пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина сообщила РИА Новости, что губернатор направил в администрацию президента заявление об освобождении от занимаемой должности.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу, владимир сипягин
13:19 04.10.2021
 
Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков

Заявление об отставке Сипягина находится на рассмотрении у президента, заявил Песков

© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкВладимир Сипягин
Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, она на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Получили. На рассмотрении", - сказал он журналистам.
Администрация Владимирской области в среду проинформировала, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий губернатора подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам Сипягин объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону. В пятницу пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина сообщила РИА Новости, что губернатор направил в администрацию президента заявление об освобождении от занимаемой должности.
Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:41Выборы в Государственную думу
Владимирский губернатор Сипягин покинет пост из-за перехода в Госдуму
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковВыборы в Государственную думуВладимир Сипягин
 
 
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