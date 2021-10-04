https://ria.ru/20211004/sipyagin-1752981750.html

Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков

Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2021

Путин получил заявление об отставке Сипягина, заявил Песков

Президент России Владимир Путин получил заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, она на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:19

2021-10-04T13:19

2021-10-04T13:19

политика

владимир путин

дмитрий песков

выборы в государственную думу

владимир сипягин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, она на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Получили. На рассмотрении", - сказал он журналистам.Администрация Владимирской области в среду проинформировала, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий губернатора подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам Сипягин объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону. В пятницу пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина сообщила РИА Новости, что губернатор направил в администрацию президента заявление об освобождении от занимаемой должности.

https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752319923.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу, владимир сипягин