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"Сколтех" запустил первую автономную частную сеть 5G на отечественном ПО
"Сколтех" запустил первую автономную частную сеть 5G на отечественном ПО - РИА Новости, 04.10.2021
"Сколтех" запустил первую автономную частную сеть 5G на отечественном ПО
Специалисты Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") развернули первую в России автономную частную сеть пятого поколения на отечественном... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T05:19
2021-10-04T05:19
технологии
сколковский институт науки и технологий
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") развернули первую в России автономную частную сеть пятого поколения на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), представители которой участвовали в разработке."В Сколтехе развернули и запустили автономную (standalone) частную сеть пятого поколения в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN", - сообщили в пресс-службе.Руководитель Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что решение запущено в полосе, которую выделили институту для пилотной зоны 5G. Для демонстрации работы сети, по его словам, специалисты сделали "настоящий 5G-звонок" с применением технологии Voice over New Radio (VoNR)."В автономных сетях для передачи голоса применяется режим Voice over New Radio. Специалисты "Сколтеха" продемонстрировали работу этого сервиса в автономной сети, используя доступные на открытом рынке смартфоны Huawei P40. Звонок был осуществлен 20 сентября", - пояснили в НТИ.Как добавили в организации, разработанное "Сколтехом" 5G-решение предназначено для частных сетей и может быть использовано для создания инфраструктуры связи на предприятиях.
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технологии, сколковский институт науки и технологий, национальная технологическая инициатива (нти), россия
05:19 04.10.2021
 
"Сколтех" запустил первую автономную частную сеть 5G на отечественном ПО

"Сколтех" запустил первую в России автономную частную сеть 5G на отечественном ПО

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСколковский институт науки и технологий (Сколтех)
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") развернули первую в России автономную частную сеть пятого поколения на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), представители которой участвовали в разработке.
"В Сколтехе развернули и запустили автономную (standalone) частную сеть пятого поколения в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN", - сообщили в пресс-службе.
Руководитель Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что решение запущено в полосе, которую выделили институту для пилотной зоны 5G. Для демонстрации работы сети, по его словам, специалисты сделали "настоящий 5G-звонок" с применением технологии Voice over New Radio (VoNR).
"В автономных сетях для передачи голоса применяется режим Voice over New Radio. Специалисты "Сколтеха" продемонстрировали работу этого сервиса в автономной сети, используя доступные на открытом рынке смартфоны Huawei P40. Звонок был осуществлен 20 сентября", - пояснили в НТИ.
Как добавили в организации, разработанное "Сколтехом" 5G-решение предназначено для частных сетей и может быть использовано для создания инфраструктуры связи на предприятиях.
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ТехнологииСколковский институт науки и технологийНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
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