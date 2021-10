"Сколтех" запустил первую автономную частную сеть 5G на отечественном ПО

https://ria.ru/20211004/set-1752923491.html

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") развернули первую в России автономную частную сеть пятого поколения на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), представители которой участвовали в разработке."В Сколтехе развернули и запустили автономную (standalone) частную сеть пятого поколения в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN", - сообщили в пресс-службе.Руководитель Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что решение запущено в полосе, которую выделили институту для пилотной зоны 5G. Для демонстрации работы сети, по его словам, специалисты сделали "настоящий 5G-звонок" с применением технологии Voice over New Radio (VoNR)."В автономных сетях для передачи голоса применяется режим Voice over New Radio. Специалисты "Сколтеха" продемонстрировали работу этого сервиса в автономной сети, используя доступные на открытом рынке смартфоны Huawei P40. Звонок был осуществлен 20 сентября", - пояснили в НТИ.Как добавили в организации, разработанное "Сколтехом" 5G-решение предназначено для частных сетей и может быть использовано для создания инфраструктуры связи на предприятиях.

