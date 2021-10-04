https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753027823.html

В Госдуме прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

В Госдуме прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии - РИА Новости, 04.10.2021

В Госдуме прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя РИА Новости итоги выборов в Грузии на фоне задержания экс-президента страны Михаила... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:26

2021-10-04T16:26

2021-10-04T16:26

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елена панина

госдума рф

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя РИА Новости итоги выборов в Грузии на фоне задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявила, что он может превратиться в "долгоиграющий фактор дестабилизации" в стране и США будут использовать его для давления.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается."События последних двух дней доказывают, что Саакашвили больше не воспринимают в качестве крупного политического лидера ни в Грузии, ни на Западе. У него нет никаких политических перспектив на исторической родине. Вместе с тем, едва ли можно говорить о том, что Саакашвили полностью списан со счетов США и Западом. Находясь в грузинской тюрьме, он превращается в долгоиграющий фактор дестабилизации. Можно предположить, что США со временем будут использовать дело Саакашвили как инструмент давления на нынешние грузинские власти с целью принуждения их к еще большей лояльности по отношению к Вашингтону", - сказала Панина.При этом она отметила, что заявления американских официальных лиц, в частности, посла США в Грузии, по его делу пока носят крайне осторожный характер.Также, по ее словам, надежды Саакашвили повлиять на текущую политическую ситуацию в Грузии не оправдались."Расстановка сил в грузинской политике не изменилась, а эмоциональный отклик в стране на его задержание – нулевой", - сообщила Панина.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753004388.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

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в мире, украина, грузия, сша, михаил саакашвили, елена панина, госдума рф, задержание саакашвили в грузии