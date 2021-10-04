https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753004388.html
Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где укрывался Саакашвили
Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где укрывался Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021
Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где укрывался Саакашвили
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Элгуджу Цомаю - владельца квартиры, где укрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и позже... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:39
2021-10-04T14:39
2021-10-04T15:07
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Элгуджу Цомаю - владельца квартиры, где укрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и позже был задержан, сообщил адвокат Бека Басилая."Принято абсолютно политическое решение, подзащитный отправлен в предварительное заключение. Господин Элгуджа Цомая является беженцем из Абхазии, который всю жизнь трудился и своим трудом зарабатывал себе на хлеб", - заявил Басилая журналистам после завершения судебного заседания.Тем самым суд удовлетворил требование прокуратуры. Цомая обвиняется в укрывательстве преступления. Предварительное заключение означает около двух месяцев нахождения под арестом.Второй адвокат Саакашвили, Давид Садзаглишвили, сообщил, что защита будет обжаловать решение, но особой надежды не испытывает."Сторона защиты обжалует решение суда, хотя не ожидает оптимистичного решения, так как известно, что в апелляционном суде, где есть политические интересы, принимаются политические решения", - считает адвокат.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752975241.html
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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:39 04.10.2021 (обновлено: 15:07 04.10.2021)
Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где укрывался Саакашвили
Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где укрывался экс-президент Грузии Саакашвили
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости.
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Элгуджу Цомаю - владельца квартиры, где укрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
и позже был задержан, сообщил адвокат Бека Басилая.
"Принято абсолютно политическое решение, подзащитный отправлен в предварительное заключение. Господин Элгуджа Цомая является беженцем из Абхазии, который всю жизнь трудился и своим трудом зарабатывал себе на хлеб", - заявил Басилая журналистам после завершения судебного заседания.
Тем самым суд удовлетворил требование прокуратуры. Цомая обвиняется в укрывательстве преступления. Предварительное заключение означает около двух месяцев нахождения под арестом.
Второй адвокат Саакашвили, Давид Садзаглишвили, сообщил, что защита будет обжаловать решение, но особой надежды не испытывает.
"Сторона защиты обжалует решение суда, хотя не ожидает оптимистичного решения, так как известно, что в апелляционном суде, где есть политические интересы, принимаются политические решения", - считает адвокат.
Саакашвили был задержан в Грузии
1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.