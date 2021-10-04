https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752978373.html

На Украине начали расследование из-за выезда Саакашвили, сообщил журналист

На Украине начали расследование из-за выезда Саакашвили, сообщил журналист - РИА Новости, 04.10.2021

На Украине начали расследование из-за выезда Саакашвили, сообщил журналист

Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:05

2021-10-04T13:05

2021-10-04T13:05

в мире

украина

грузия

батуми

михаил саакашвили

владимир зеленский

юрий бутусов

национальный совет реформ

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщил в понедельник главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили."По данным источников "Цензор.НЕТ", в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны", - написал Бутусов в Facebook.По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально."По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", - добавил он.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752975241.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

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грузия

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в мире, украина, грузия, батуми, михаил саакашвили, владимир зеленский, юрий бутусов, национальный совет реформ, задержание саакашвили в грузии