https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752975241.html

Саакашвили в письме из тюрьмы отметил успехи оппозиции на выборах

Саакашвили в письме из тюрьмы отметил успехи оппозиции на выборах - РИА Новости, 04.10.2021

Саакашвили в письме из тюрьмы отметил успехи оппозиции на выборах

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал очередное письмо из тюрьмы, в котором отмечает хорошие результаты на прошедших местных выборах и призывает... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:51

2021-10-04T12:51

2021-10-04T12:51

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал очередное письмо из тюрьмы, в котором отмечает хорошие результаты на прошедших местных выборах и призывает соратников бороться во втором туре, письмо зачитал его адвокат Давид Садзаглишвили.Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. В некоторых городах, в том числе в Тбилиси, состоится второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Во втором туре будут участвовать кандидаты от правящей "Грузинской мечты" и оппозиционной "Нацдвижение", которую основал Саакашвили."У нас очень крутые результаты на последнем референдуме. На местных выборах эта власть всегда побеждала легко, им не требовалось никакого дополнительного напряжения. Теперь, когда они думали, что народ окончательно сломлен, в каждом большом городе проводится второй тур, в некоторых из них "Национальное движение" опережает. Это означает одно, что мы не то, что расслабились, но еще больше боролись", - сказано в письме Саакашвили.По его словам, правящим властям остались считанные дни.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752970515.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили