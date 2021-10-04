https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752957620.html
Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили
Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021
Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили
Европейский союз на фоне ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили призывает все стороны Грузии к сдержанности, соблюдению законов и уважению... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:37
2021-10-04T11:37
2021-10-04T11:37
в мире
грузия
михаил саакашвили
евросоюз
задержание саакашвили в грузии
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Европейский союз на фоне ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили призывает все стороны Грузии к сдержанности, соблюдению законов и уважению фундаментальных прав, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."В связи с возвращением бывшего грузинского президента Саакашвили в Грузию и его последующего ареста, ЕС призывает власти и оппозицию действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона. Необходимо уважать фундаментальные права и соблюдать надлежащие правовые процедуры", - указала собеседница агентства.Представитель ЕС отметила, что "все стороны несут ответственность за вовлеченность в усилия по деэскалации". "Инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и судебная система, пользующаяся доверием грузинских граждан, являются предпосылками углубления партнерства Грузии с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации", - отметил он.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752897147.html
https://ria.ru/20211004/gruziya-1752879987.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз, задержание саакашвили в грузии
Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили
Представитель ЕС Массрали: союз призвал Грузию к уважению прав из-за ареста Саакашвили
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости.
Европейский союз на фоне ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили
призывает все стороны Грузии
к сдержанности, соблюдению законов и уважению фундаментальных прав, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
"В связи с возвращением бывшего грузинского президента Саакашвили в Грузию и его последующего ареста, ЕС призывает власти и оппозицию действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона. Необходимо уважать фундаментальные права и соблюдать надлежащие правовые процедуры", - указала собеседница агентства.
Представитель ЕС отметила, что "все стороны несут ответственность за вовлеченность в усилия по деэскалации". "Инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и судебная система, пользующаяся доверием грузинских граждан, являются предпосылками углубления партнерства Грузии с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации", - отметил он.
Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.