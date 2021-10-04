https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752957620.html

Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили

Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021

Евросоюз призвал Грузию к сдержанности из-за ареста Саакашвили

Европейский союз на фоне ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили призывает все стороны Грузии к сдержанности, соблюдению законов и уважению... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:37

2021-10-04T11:37

2021-10-04T11:37

в мире

грузия

михаил саакашвили

евросоюз

задержание саакашвили в грузии

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Европейский союз на фоне ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили призывает все стороны Грузии к сдержанности, соблюдению законов и уважению фундаментальных прав, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."В связи с возвращением бывшего грузинского президента Саакашвили в Грузию и его последующего ареста, ЕС призывает власти и оппозицию действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона. Необходимо уважать фундаментальные права и соблюдать надлежащие правовые процедуры", - указала собеседница агентства.Представитель ЕС отметила, что "все стороны несут ответственность за вовлеченность в усилия по деэскалации". "Инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и судебная система, пользующаяся доверием грузинских граждан, являются предпосылками углубления партнерства Грузии с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации", - отметил он.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752897147.html

https://ria.ru/20211004/gruziya-1752879987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз, задержание саакашвили в грузии