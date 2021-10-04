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В Кремле не увидели повода для проверок после публикации "досье Пандоры"
В Кремле не увидели повода для проверок после публикации "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле не увидели повода для проверок после публикации "досье Пандоры"
В Кремле не видят повода для каких-то проверок в связи с публикацией "досье Пандоры", там собран набор голословных утверждений, заявил журналистам... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:41
2021-10-04T18:06
политика
сша
дмитрий песков
джордж сорос
россия
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле не видят повода для каких-то проверок в связи с публикацией "досье Пандоры", там собран набор голословных утверждений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация", — сказал Песков, отвечая на вопрос, последует ли проверка после опубликования данной информации.Отвечая на вопрос журналистов о том, что имеется в виду под "серьезной публикацией", Песков ответил, что данная публикация представляет собой набор голословных утверждений."Здесь просто идет какой-то набор таких достаточно голословных утверждений, их очень много, и этим часто злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание информации, поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-либо проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода", — заключил Песков.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников примерно из ста стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kreml-1752987458.html
https://ria.ru/20211004/nalogooblozhenie-1752980360.html
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политика, сша, дмитрий песков, джордж сорос, россия, "досье пандоры"
13:41 04.10.2021 (обновлено: 18:06 04.10.2021)
 
В Кремле не увидели повода для проверок после публикации "досье Пандоры"

Пресс-секретарь президента: в Кремле не считают "досье Пандоры" поводом для проверок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле не видят повода для каких-то проверок в связи с публикацией "досье Пандоры", там собран набор голословных утверждений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация", — сказал Песков, отвечая на вопрос, последует ли проверка после опубликования данной информации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:38В мире
В Кремле отреагировали на публикацию "досье Пандоры"
Отвечая на вопрос журналистов о том, что имеется в виду под "серьезной публикацией", Песков ответил, что данная публикация представляет собой набор голословных утверждений.
"Здесь просто идет какой-то набор таких достаточно голословных утверждений, их очень много, и этим часто злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание информации, поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-либо проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода", — заключил Песков.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников примерно из ста стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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