https://ria.ru/20211004/raskolniki-1753025118.html

В РПЦ сравнили украинских раскольников с экстремистами

В РПЦ сравнили украинских раскольников с экстремистами - РИА Новости, 04.10.2021

В РПЦ сравнили украинских раскольников с экстремистами

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не брезгует использовать боевиков из экстремистских организаций украинских националистов для атак на верующих РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:13

2021-10-04T16:13

2021-10-04T16:13

религия

украина

русская православная церковь

владимир легойда

константинопольский патриархат

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не брезгует использовать боевиков из экстремистских организаций украинских националистов для атак на верующих и храмы, что нельзя оставлять без внимания, заявил в понедельник председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Тот факт, что ни "священнослужители", ни "архиереи" т.н. ПЦУ не брезгуют использовать боевиков "Правого сектора"* и других украинских националистических организаций для силового захвата храмов Украинской церкви (по крайней мере, осуждения действий националистов с их стороны не слышно), указывает на то, что там, в ПЦУ, считают это нормальным или как минимум допустимым. А значит, ставят свою структуру в один ряд с такими боевыми организациями националистов", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его мнению, оставлять без внимания "прямые угрозы насильственных действий со стороны откровенных погромщиков в отношении мирных верующих Украинской церкви нельзя".Легойда отметил, что надежда на работу международных правозащитных организаций, задача которых состоит в том, чтобы замечать такие инциденты, предавать их огласке и жестко требовать от правоохранительных органов и властей исправления ситуации, сохраняется, но на практике "с их стороны помощь мала, если не сказать призрачна".ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ давление на УПЦ на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация

https://ria.ru/20210927/patriarkh-1752003265.html

https://ria.ru/20210916/raskolniki-1750377020.html

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украина, русская православная церковь, владимир легойда, константинопольский патриархат, россия