В РПЦ сравнили украинских раскольников с экстремистами
Легойда: украинские раскольники своими действиями ставят себя в один ряд с экстремистами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДокумент содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не брезгует использовать боевиков из экстремистских организаций украинских националистов для атак на верующих и храмы, что нельзя оставлять без внимания, заявил в понедельник председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Тот факт, что ни "священнослужители", ни "архиереи" т.н. ПЦУ не брезгуют использовать боевиков "Правого сектора"* и других украинских националистических организаций для силового захвата храмов Украинской церкви (по крайней мере, осуждения действий националистов с их стороны не слышно), указывает на то, что там, в ПЦУ, считают это нормальным или как минимум допустимым. А значит, ставят свою структуру в один ряд с такими боевыми организациями националистов", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его мнению, оставлять без внимания "прямые угрозы насильственных действий со стороны откровенных погромщиков в отношении мирных верующих Украинской церкви нельзя".
Легойда отметил, что надежда на работу международных правозащитных организаций, задача которых состоит в том, чтобы замечать такие инциденты, предавать их огласке и жестко требовать от правоохранительных органов и властей исправления ситуации, сохраняется, но на практике "с их стороны помощь мала, если не сказать призрачна".
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ давление на УПЦ на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация
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