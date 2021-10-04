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Космические войска отследили более 110 запусков ракет с начала года
Космические войска отследили более 110 запусков ракет с начала года - РИА Новости, 04.10.2021
Космические войска отследили более 110 запусков ракет с начала года
Космические войска РФ с начала 2021 года засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T00:44
2021-10-04T00:44
безопасность
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска РФ с начала 2021 года засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск."В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск в этом году обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 спутников, а также спрогнозировали и отследили сход с орбиты около 270 космических объектов.Также космические войска выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.По данным Минобороны, особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также экспериментам, которые другие страны проводят на орбитах со своими космическими аппаратами.В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.
https://ria.ru/20211004/obekty-1752915008.html
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безопасность, россия
00:44 04.10.2021
 
Космические войска отследили более 110 запусков ракет с начала года

Космические войска засекли более 110 пусков ракет по всему миру с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска РФ с начала 2021 года засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.
"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск в этом году обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 спутников, а также спрогнозировали и отследили сход с орбиты около 270 космических объектов.
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Также космические войска выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
По данным Минобороны, особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также экспериментам, которые другие страны проводят на орбитах со своими космическими аппаратами.
В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.
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