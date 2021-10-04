https://ria.ru/20211004/putin-1752980986.html

Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября

Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября - РИА Новости, 04.10.2021

Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября

Встреча президента России Владимира Путина с депутатами нового созыва Госдумы готовится на 12 октября в Георгиевском зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:17

2021-10-04T13:17

2021-10-04T13:17

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с депутатами нового созыва Госдумы готовится на 12 октября в Георгиевском зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Она (информация - ред.) соответствует действительности. Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что встреча пройдет в Кремле.На вопрос, будет ли это в первый день работы нового созыва Госдумы, он ответил утвердительно."Да. Такая подготовка ведется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211004/gosduma-1752963200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия