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Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября
Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября - РИА Новости, 04.10.2021
Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября
Встреча президента России Владимира Путина с депутатами нового созыва Госдумы готовится на 12 октября в Георгиевском зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:17
2021-10-04T13:17
2021-10-04T13:17
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с депутатами нового созыва Госдумы готовится на 12 октября в Георгиевском зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Она (информация - ред.) соответствует действительности. Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что встреча пройдет в Кремле.На вопрос, будет ли это в первый день работы нового созыва Госдумы, он ответил утвердительно."Да. Такая подготовка ведется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211004/gosduma-1752963200.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября
Путин встретится с депутатами Госдумы нового созыва 12 октября в Кремле