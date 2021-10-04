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Премьер Японии Кисида стартовал с дипломатического провала, заявил эксперт
Премьер Японии Кисида стартовал с дипломатического провала, заявил эксперт - РИА Новости, 04.10.2021
Премьер Японии Кисида стартовал с дипломатического провала, заявил эксперт
Новое правительство Японии и премьер-министр Фумио Кисида, занимавший ранее пост министра иностранных дел, начали с внешнеполитического провала, считает Ицуро... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:44
2021-10-04T19:44
в мире
сша
япония
большая двадцатка
фумио кисида
россия
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Новое правительство Японии и премьер-министр Фумио Кисида, занимавший ранее пост министра иностранных дел, начали с внешнеполитического провала, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. Своим мнением он поделился с&nbsp; РИА Новости в связи с формированием нового правительства во главе с 100-м премьер-министром Японии."Новое правительство во главе с Кисидой начало с дипломатического провала. День выборов в нижнюю палату парламента назначен на 31 октября, то есть на то же время, когда в Риме состоится саммит G20 (30-31 октября), а значит премьер-министр Кисида на него не приедет. Вполне можно было сдвинуть выборы на неделю раньше или позже. Полагаю, что&nbsp;премьер-министр Кисида должен был бы использовать площадку G20 для своего внешнеполитического дебюта в этом качестве. В течение 5 лет с 2012 года, которые он занимал пост министра иностранных дел, он успел привыкнуть к международным конференциям. И несмотря на все это, он все равно не поедет на саммит G20. Почему?", - задается вопросом ученый.Он считает, что главная причина кроется в уже возникших разногласиях в самой партии относительно внешнеполитического курса."Соперница Кисиды на выборах главы партии "ястреб" Санаэ Такаити, (придерживающаяся крайне правых взглядов – ред.) неожиданно получила очень большую поддержку. Теперь она назначена на важный пост главы политсовета партии и будет отвечать за политику Либерально-демократической партии. Между "ястребом" Такаити и либералом Кисидой образовалось расхождение по вопросам внешней политики. Пока нет определенности внутри самой партии по поводу внешней политики, премьер Кисида не может поехать на G20, где будут США, ключевые европейские страны, Россия, Китай, Индия, Южная Корея. В ситуации, когда растет противостояние США и России, США и Китая, не определен внешнеполитический курс, в духе которого Кисида должен вести диалог с лидерами других стран", - считает профессор Накамура.Ученый испытывает беспокойство в связи с тем, что Япония таким образом может как будто самоизолируется от мира."Из-за отсутствия Кисиды на G20 Япония как бы продемонстрирует миру, что ей неинтересна международная политика. Япония изолируется от мира, а международные проблемы станет возможно решать и без Японии", - заявил политолог.В то же время ученый считает, что на ближайших выборах Кисида одержит победу и ЛДП получит более половины голосов в нижней палате парламента."Выражаясь точнее, дело не в том, что у Кисиды большая популярность, а в том, что среди оппозиции нет популярного лидера", - сказал эксперт.Фумио Кисида в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. На пресс-конференции вечером в тот же день он заявил, что намерен назначить выборы в ключевую нижнюю палату парламента на 31 октября. Это делает невозможным его участие в саммите G20 в Риме 30-31 октября и международной конференции по климату COP-26 в Глазго 1-2 ноября. СМИ сообщали, что он не сможет участвовать в G20, но поедет на COP-26. Сам же Кисида дал понять, что рассматривает возможность участия в обоих форумах дистанционно.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753034504.html
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753014379.html
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в мире, сша, япония, большая двадцатка, фумио кисида, россия
19:44 04.10.2021
 
Премьер Японии Кисида стартовал с дипломатического провала, заявил эксперт

Политолог Накамура: новый премьер Японии Кисида начал работу с дипломатического провала

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Новое правительство Японии и премьер-министр Фумио Кисида, занимавший ранее пост министра иностранных дел, начали с внешнеполитического провала, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. Своим мнением он поделился с  РИА Новости в связи с формированием нового правительства во главе с 100-м премьер-министром Японии.
"Новое правительство во главе с Кисидой начало с дипломатического провала. День выборов в нижнюю палату парламента назначен на 31 октября, то есть на то же время, когда в Риме состоится саммит G20 (30-31 октября), а значит премьер-министр Кисида на него не приедет. Вполне можно было сдвинуть выборы на неделю раньше или позже. Полагаю, что премьер-министр Кисида должен был бы использовать площадку G20 для своего внешнеполитического дебюта в этом качестве. В течение 5 лет с 2012 года, которые он занимал пост министра иностранных дел, он успел привыкнуть к международным конференциям. И несмотря на все это, он все равно не поедет на саммит G20. Почему?", - задается вопросом ученый.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 16:54
Премьер Японии намерен построить "новый капитализм"
Он считает, что главная причина кроется в уже возникших разногласиях в самой партии относительно внешнеполитического курса.
"Соперница Кисиды на выборах главы партии "ястреб" Санаэ Такаити, (придерживающаяся крайне правых взглядов – ред.) неожиданно получила очень большую поддержку. Теперь она назначена на важный пост главы политсовета партии и будет отвечать за политику Либерально-демократической партии. Между "ястребом" Такаити и либералом Кисидой образовалось расхождение по вопросам внешней политики. Пока нет определенности внутри самой партии по поводу внешней политики, премьер Кисида не может поехать на G20, где будут США, ключевые европейские страны, Россия, Китай, Индия, Южная Корея. В ситуации, когда растет противостояние США и России, США и Китая, не определен внешнеполитический курс, в духе которого Кисида должен вести диалог с лидерами других стран", - считает профессор Накамура.
Ученый испытывает беспокойство в связи с тем, что Япония таким образом может как будто самоизолируется от мира.
"Из-за отсутствия Кисиды на G20 Япония как бы продемонстрирует миру, что ей неинтересна международная политика. Япония изолируется от мира, а международные проблемы станет возможно решать и без Японии", - заявил политолог.
В то же время ученый считает, что на ближайших выборах Кисида одержит победу и ЛДП получит более половины голосов в нижней палате парламента.
"Выражаясь точнее, дело не в том, что у Кисиды большая популярность, а в том, что среди оппозиции нет популярного лидера", - сказал эксперт.
Фумио Кисида в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. На пресс-конференции вечером в тот же день он заявил, что намерен назначить выборы в ключевую нижнюю палату парламента на 31 октября. Это делает невозможным его участие в саммите G20 в Риме 30-31 октября и международной конференции по климату COP-26 в Глазго 1-2 ноября. СМИ сообщали, что он не сможет участвовать в G20, но поедет на COP-26. Сам же Кисида дал понять, что рассматривает возможность участия в обоих форумах дистанционно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 15:22
Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии
 
В миреСШАЯпонияБольшая двадцаткаФумио КисидаРоссия
 
 
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