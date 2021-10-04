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Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти

Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти - РИА Новости, 04.10.2021

Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти

Состояние животных в приюте "Лохматая душа" в Чехове, где произошло массовое отравление, стабильно, сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:06

2021-10-04T12:06

2021-10-04T14:23

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Состояние животных в приюте "Лохматая душа" в Чехове, где произошло массовое отравление, стабильно, сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области."Врачи ветеринарной станции по городскому округу Чехов контролируют ситуацию и продолжают проведение необходимого осмотра животных. Экспертизы пока не готовы", — цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Сергея Воскресенского.Ранее в ряде СМИ появилось видео с парализованными собаками. Прокуратура региона начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении.

чехов

московская область (подмосковье)

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2021

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Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами 2021-10-04T12:06 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чехов, московская область (подмосковье), видео