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Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти
Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти - РИА Новости, 04.10.2021
Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти
Состояние животных в приюте "Лохматая душа" в Чехове, где произошло массовое отравление, стабильно, сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:06
2021-10-04T12:06
2021-10-04T14:23
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Состояние животных в приюте "Лохматая душа" в Чехове, где произошло массовое отравление, стабильно, сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области."Врачи ветеринарной станции по городскому округу Чехов контролируют ситуацию и продолжают проведение необходимого осмотра животных. Экспертизы пока не готовы", — цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Сергея Воскресенского.Ранее в ряде СМИ появилось видео с парализованными собаками. Прокуратура региона начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении.
чехов
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами
Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами
2021-10-04T12:06
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, чехов, московская область (подмосковье), видео
12:06 04.10.2021 (обновлено: 14:23 04.10.2021)
Состояние животных в приюте в Чехове стабильно, сообщили власти
Состояние животных в приюте "Лохматая душа" в Чехове стабильно, сообщили власти