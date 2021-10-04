https://ria.ru/20211004/premiya-1753057975.html

Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию

Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию - РИА Новости, 04.10.2021

Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию

2021, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:26

2021-10-04T18:26

2021-10-04T19:46

общество

пермский край

москва

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 4 окт — РИА Новости. Полицейский Константин Калинин, обезвредивший стрелявшего в пермском госуниверситете, получит Строгановскую премию — 2021, сообщила пресс-служба городской администрации.Лауреатов определили в понедельник на заседании правления региональной общественной организации "Пермское землячество".Его отметили в номинации "За честь и достоинство", подчеркнув, что полицейский героически проявил себя во время трагических событий.Ранее Калинина наградили орденом Мужества.Строгановская премия — это общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край. Лауреат получает статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и 500 тысяч рублей. Вручение состоится в ноябре 2021 года в Москве.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210922/nagrazhdenie-1751276008.html

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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-10-04T18:26 true PT1M05S

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общество, пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете