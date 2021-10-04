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Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию
Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию - РИА Новости, 04.10.2021
Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию
2021, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:26
2021-10-04T19:46
общество
пермский край
москва
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 4 окт — РИА Новости. Полицейский Константин Калинин, обезвредивший стрелявшего в пермском госуниверситете, получит Строгановскую премию — 2021, сообщила пресс-служба городской администрации.Лауреатов определили в понедельник на заседании правления региональной общественной организации "Пермское землячество".Его отметили в номинации "За честь и достоинство", подчеркнув, что полицейский героически проявил себя во время трагических событий.Ранее Калинина наградили орденом Мужества.Строгановская премия — это общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край. Лауреат получает статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и 500 тысяч рублей. Вручение состоится в ноябре 2021 года в Москве.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210922/nagrazhdenie-1751276008.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
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общество, пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете
18:26 04.10.2021 (обновлено: 19:46 04.10.2021)
 
Полицейский, обезвредивший убийцу в пермском вузе, получит премию

Пермский лейтенант полиции Калинин стал лауреатом Строгановской премии — 2021

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 окт — РИА Новости. Полицейский Константин Калинин, обезвредивший стрелявшего в пермском госуниверситете, получит Строгановскую премию — 2021, сообщила пресс-служба городской администрации.
Лауреатов определили в понедельник на заседании правления региональной общественной организации "Пермское землячество".
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:40
Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании
Его отметили в номинации "За честь и достоинство", подчеркнув, что полицейский героически проявил себя во время трагических событий.
Ранее Калинина наградили орденом Мужества.
Строгановская премия — это общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край. Лауреат получает статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и 500 тысяч рублей. Вручение состоится в ноябре 2021 года в Москве.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Студент стреляет по машине на пути к пермскому вузу. Кадры с видеорегистратора
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ОбществоПермский крайМоскваСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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