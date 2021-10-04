https://ria.ru/20211004/premiya-1753000424.html

Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2021 год

Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2021 год - РИА Новости, 04.10.2021

Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2021 год

Американский ученый Дэвид Джулиус (David Julius) родился 4 ноября 1955 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:38

2021-10-04T14:38

2021-10-04T14:40

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Джулиус ДэвидАмериканский ученый Дэвид Джулиус (David Julius) родился 4 ноября 1955 года в Нью-Йорке (США). В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора в Калифорнийском университете в Беркли.В начале 1970-х годов он получил свой первый исследовательский опыт в лаборатории Александра Рича в Массачусетском технологическом институте.В 1977-1984 годах, во время учебы в аспирантуре, работал в группе исследователей, в том числе с лауреатом Нобелевской премии по медицине 2013 года Рэнди Шекманом, в Калифорнийском университете в Беркли.В 1984-1990 годах присоединился к группе исследователей в Колумбийском университете, где его внимание было сосредоточено на нейрофармакологии и функции рецепторов.С 1990 года работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, профессор. В последние десятилетия изучает молекулярные механизмы, помогающие людям ощущать прикосновение и боль. Группа ученых под его руководством выявила целое семейство чувствительных к температуре рецепторов, позволяющих нервным волокнам определять высокие и низкие температуры, используя свойства натуральных продуктов, в частности, острого перца. Джулиус является членом Национальной академии наук США (2004) и Американской академии искусств и наук (2005).За свою исследовательскую работу ученый был удостоен ряда престижных международных премий. В 2010 году он стал лауреатом Премии Шао. В 2013 году был отмечен Премией Пола Янссена. В 2017 году он получил канадскую Международную премию Гайрднера. В 2020 году он был удостоен Премии Кавли в области нейробиологии (совместно с Ардемом Патапутяном) – престижной награды, присуждаемой Норвежской академией наук и литературы, Министерством образования и исследований Норвегии и Фондом Кавли.4 октября 2021 года ему и ученому Ардему Патапутяну была присуждена Нобелевская премия по медицине за область исследований о том, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения. Патапутян АрдемАмериканский молекулярный биолог армянского происхождения Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian) родился в 1967 году в Бейруте (Ливан).В 1985-1986 годах учился в Американском университете Бейрута. Затем иммигрировал в США, где получил гражданство. В 1990 году получил степень бакалавра в области молекулярной и клеточной биологии, биологии развития в Университете Калифорнии.В 1996 году получил докторскую степень по биологии в Калифорнийском технологическом институте. В 1996-2000 годах – научный сотрудник в Калифорнийском университете.С 2000 года – ассистент-профессор (Assistant Professor), с 2005 года – доцент кафедры клеточной биологии в Исследовательском институте Scripps Research.В 2013-2017 года – профессор молекулярной и клеточой нейробиологии в Исследовательском институте Scripps Research.С 2014 года – профессор-исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI).Одновременно работал в Институте геномики исследовательского фонда Novartis (GNF): с 2000-2003 годах – научный сотрудник, в 2002-2005 годах – заведующий отделения нейробиологии, в 2006-2014 годах занимал должность директора по исследованиям.Ардем Патапутян – молекулярный биолог, специализирующийся на сенсорной трансдукции. Он внес значительный вклад в идентификацию новых ионных каналов и рецепторов, которые активируются температурой, механическими силами или увеличенным объемом клеток. Патапутиан и его сотрудники смогли показать, что эти ионные каналы играют ведущую роль в ощущении температуры, прикосновении, проприоцепции (мышечное чувство), ощущении боли и регуляции сосудистого тонуса. Ардем Патапутян – член Американской академии искусств и наук (2020), Национальной академии наук (2017).За свои научные достижения Патапутян отмечен многими премиями и наградами.В 2020 году он был удостоен Премии Кавли в области нейробиологии (совместно с Дэвидом Джулиусом) – престижной награды, присуждаемой Норвежской академией наук и литературы, Министерством образования и исследований Норвегии и Фондом Кавли.4 октября 2021 года Ардему Патапутяну была присуждена Нобелевская премия по медицине (совместно с Дэвидом Джулиусом) "за открытия при изучении осязательных и терморецепторов". Ученые открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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