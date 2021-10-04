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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.10.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи, оно продлится до 5 октября, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:35
2021-10-04T13:35
2021-10-04T13:43
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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи, оно продлится до 5 октября, сообщает пресс-служба городской администрации."В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 18.00 4 октября до 18.00 5 октября 2021 года на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Местами прогнозируется сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.Отмечается, что возможен подъем уровня воды в реках, смерчи на участке Магри-Веселое, а также сильный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. В настоящий момент на курорте идет сильный дождь, пасмурно, температура воздуха составляет +18 градусов тепла.
https://ria.ru/20211003/smerchi-1752887567.html
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общество, сочи, азовское море, черное море, погода, россия, новости - туризм, туризм
13:35 04.10.2021 (обновлено: 13:43 04.10.2021)
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей