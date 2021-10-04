https://ria.ru/20211004/pozhar-1752928134.html

В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме

В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 04.10.2021

В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме

Жилой дом загорелся в Московской области, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:08

2021-10-04T08:08

2021-10-04T08:08

происшествия

павловский посад

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жилой дом загорелся в Московской области, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Московская область, г. Павловский Посад, Интернациональный переулок, д. 6, пожар в квартире на 1-м этаже двухэтажного 10-квартирного кирпичного жилого дома... Погибли два человека, эвакуированы 6 человек", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров.

https://ria.ru/20211002/pozhar-1752795986.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье)