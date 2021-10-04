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В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме
В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 04.10.2021
В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме
Жилой дом загорелся в Московской области, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:08
2021-10-04T08:08
происшествия
павловский посад
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жилой дом загорелся в Московской области, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Московская область, г. Павловский Посад, Интернациональный переулок, д. 6, пожар в квартире на 1-м этаже двухэтажного 10-квартирного кирпичного жилого дома... Погибли два человека, эвакуированы 6 человек", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров.
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павловский посад
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происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье)
08:08 04.10.2021
 
В Павловском Посаде произошел пожар в жилом доме

При пожаре в жилом доме в Павловском Посаде погибли два человека

© Фото : ГУ МЧС России по МосквеТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жилой дом загорелся в Московской области, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Московская область, г. Павловский Посад, Интернациональный переулок, д. 6, пожар в квартире на 1-м этаже двухэтажного 10-квартирного кирпичного жилого дома... Погибли два человека, эвакуированы 6 человек", - сказал собеседник агентства.
Добавляется, что возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров.
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ПроисшествияПавловский ПосадМосковская область (Подмосковье)
 
 
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