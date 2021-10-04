15:09 04.10.2021 (обновлено: 15:22 04.10.2021)
Глава СК потребовал доложить о забытом мальчике на трассе в Екатеринбурге
Бастрыкин потребовал доложить о брошенном матерью мальчике на трассе в Екатеринбурге
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить данные о мальчике, который находился один на трассе в Екатеринбурге, сообщает в понедельник СК РФ.
"Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что 2 октября 2021 года 8-летний мальчик находился один на оживленной трассе, где проводились ремонтные работы, и ребенку грозила опасность, пока один из проезжавших не обратил на него внимание. Также сообщалось, что мальчик, возможно, подвергался в семье жестокому обращению… Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, проверить все озвученные в СМИ доводы и дать правовую оценку действиям родителей мальчика", - говорится в сообщении.
СК уточняет, что следственными органами СУСК России по Свердловской области организована проверка. Ход проведения проверки поставлен под контроль в центральном аппарате СК.
Как сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ребенок направлялся к себе домой после ссоры с матерью.
"Согласно информации в СМИ, мать указанного мальчика осталась недовольна тем, что он плохо занимался на тренировке, в связи с чем отказалась везти его на машине и потребовала, чтобы ребенок добирался до дома пешком. Кроме того, в публикациях СМИ содержатся сведения о том, что в отношении данного несовершеннолетнего и его малолетнего брата их матерью иногда применяется физическое насилие", - отметил Шульга.
По его словам, будут проведены опросы, истребована и проанализирована характеризующая документация в отношении членов семьи, в которой воспитывается мальчик, устанавливаются возможные очевидцы.