https://ria.ru/20211004/poteryavshiysya-1753011858.html

Глава СК потребовал доложить о забытом мальчике на трассе в Екатеринбурге

Глава СК потребовал доложить о забытом мальчике на трассе в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.10.2021

Глава СК потребовал доложить о забытом мальчике на трассе в Екатеринбурге

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить данные о мальчике, который находился один на трассе в Екатеринбурге, сообщает в понедельник СК РФ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:09

2021-10-04T15:09

2021-10-04T15:22

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр бастрыкин

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить данные о мальчике, который находился один на трассе в Екатеринбурге, сообщает в понедельник СК РФ."Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что 2 октября 2021 года 8-летний мальчик находился один на оживленной трассе, где проводились ремонтные работы, и ребенку грозила опасность, пока один из проезжавших не обратил на него внимание. Также сообщалось, что мальчик, возможно, подвергался в семье жестокому обращению… Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, проверить все озвученные в СМИ доводы и дать правовую оценку действиям родителей мальчика", - говорится в сообщении.СК уточняет, что следственными органами СУСК России по Свердловской области организована проверка. Ход проведения проверки поставлен под контроль в центральном аппарате СК.Как сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ребенок направлялся к себе домой после ссоры с матерью."Согласно информации в СМИ, мать указанного мальчика осталась недовольна тем, что он плохо занимался на тренировке, в связи с чем отказалась везти его на машине и потребовала, чтобы ребенок добирался до дома пешком. Кроме того, в публикациях СМИ содержатся сведения о том, что в отношении данного несовершеннолетнего и его малолетнего брата их матерью иногда применяется физическое насилие", - отметил Шульга.По его словам, будут проведены опросы, истребована и проанализирована характеризующая документация в отношении членов семьи, в которой воспитывается мальчик, устанавливаются возможные очевидцы.

https://ria.ru/20211003/studentki-1752914245.html

https://ria.ru/20211002/stolknovenie-1752788586.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), россия