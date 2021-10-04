https://ria.ru/20211004/posolstvo-1753025836.html

Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин"

Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин" - РИА Новости, 04.10.2021

Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин"

Посольство России в Омане временно приостановило прием посетителей по причине тропического циклона "Шахин", сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:16

2021-10-04T16:16

2021-10-04T16:16

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Омане временно приостановило прием посетителей по причине тропического циклона "Шахин", сообщили в МИД РФ."В результате прохождения тропического циклона "Шахин" в прибрежных районах, в т.ч. столице, произошли наводнения. <...> Посольство Российской Федерации временно приостановило прием посетителей", - сообщил Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своем Telegram-канале.Ранее агентство ONA сообщило, что власти султаната Оман призвали экстренные службы ускорить эвакуацию жителей Маската в безопасные провинции в связи с надвигающимся циклоном "Шахин". Ранее эвакуация была объявлена еще в нескольких провинциях султаната.В столичном международном аэропорту отменены все рейсы до дальнейших распоряжений.В связи с повышенной угрозой закрыты также целый ряд медицинских учреждений в Маскате и соседних провинциях. Министр транспорта страны в свою очередь заявил агентству, что все аварийные службы приведены в полную готовность для ликвидации любых повреждений транспортной системы, вызванных циклоном.

https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html

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в мире, маскат (город), оман, telegram (приложение), россия