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Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин"
Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин" - РИА Новости, 04.10.2021
Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин"
Посольство России в Омане временно приостановило прием посетителей по причине тропического циклона "Шахин", сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Омане временно приостановило прием посетителей по причине тропического циклона "Шахин", сообщили в МИД РФ."В результате прохождения тропического циклона "Шахин" в прибрежных районах, в т.ч. столице, произошли наводнения. &lt;...&gt; Посольство Российской Федерации временно приостановило прием посетителей", - сообщил Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своем Telegram-канале.Ранее агентство ONA сообщило, что власти султаната Оман призвали экстренные службы ускорить эвакуацию жителей Маската в безопасные провинции в связи с надвигающимся циклоном "Шахин". Ранее эвакуация была объявлена еще в нескольких провинциях султаната.В столичном международном аэропорту отменены все рейсы до дальнейших распоряжений.В связи с повышенной угрозой закрыты также целый ряд медицинских учреждений в Маскате и соседних провинциях. Министр транспорта страны в свою очередь заявил агентству, что все аварийные службы приведены в полную готовность для ликвидации любых повреждений транспортной системы, вызванных циклоном.
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в мире, маскат (город), оман, telegram (приложение), россия
16:16 04.10.2021
 
Посольство России в Омане приостановило прием из-за циклона "Шахин"

МИД России: посольство в Омане приостановило прием посетителей из-за циклона "Шахин"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Омане временно приостановило прием посетителей по причине тропического циклона "Шахин", сообщили в МИД РФ.
"В результате прохождения тропического циклона "Шахин" в прибрежных районах, в т.ч. столице, произошли наводнения. <...> Посольство Российской Федерации временно приостановило прием посетителей", - сообщил Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своем Telegram-канале.
Ранее агентство ONA сообщило, что власти султаната Оман призвали экстренные службы ускорить эвакуацию жителей Маската в безопасные провинции в связи с надвигающимся циклоном "Шахин". Ранее эвакуация была объявлена еще в нескольких провинциях султаната.
В столичном международном аэропорту отменены все рейсы до дальнейших распоряжений.
В связи с повышенной угрозой закрыты также целый ряд медицинских учреждений в Маскате и соседних провинциях. Министр транспорта страны в свою очередь заявил агентству, что все аварийные службы приведены в полную готовность для ликвидации любых повреждений транспортной системы, вызванных циклоном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В миреМаскат (город)ОманTelegram (приложение)Россия
 
 
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