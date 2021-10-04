12:22 04.10.2021 (обновлено: 12:23 04.10.2021)
В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР
© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй во время приема по случаю 72-й годовщины образования КНР и 72-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией
МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам китайского посла Чжан Ханьхуэя, этот год станет памятным для китайского народа.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил: "Под твердым руководством КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, мы добились цели всестороннего построения среднезажиточного общества, приуроченного к 100-летнему юбилею КПК. Теперь китайский народ уверенными шагами идет к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к 100-летию КНР. В этих условиях развитие стабильных, зрелых и прочных китайско-российских отношений приобретает возросшую актуальность, как для возрождения наших стран, так и для поддержания глобального мира и стабильность в целом.
Посольство готово прилагать совместные усилия со всеми российскими друзьями к реализации договоренностей глав двух государств и развитию дружбы, сотрудничества и китайско-российских отношений в новую эпоху".