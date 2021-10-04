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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211004/posolstvo-1752966344.html
В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР
В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР - РИА Новости, 04.10.2021
В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР
Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:22
2021-10-04T12:23
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
россия
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам китайского посла Чжан Ханьхуэя, этот год станет памятным для китайского народа.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил: "Под твердым руководством КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, мы добились цели всестороннего построения среднезажиточного общества, приуроченного к 100-летнему юбилею КПК. Теперь китайский народ уверенными шагами идет к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к 100-летию КНР. В этих условиях развитие стабильных, зрелых и прочных китайско-российских отношений приобретает возросшую актуальность, как для возрождения наших стран, так и для поддержания глобального мира и стабильность в целом.Посольство готово прилагать совместные усилия со всеми российскими друзьями к реализации договоренностей глав двух государств и развитию дружбы, сотрудничества и китайско-российских отношений в новую эпоху".
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китай, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, россия
12:22 04.10.2021 (обновлено: 12:23 04.10.2021)
 

В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР

© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй во время приема по случаю 72-й годовщины образования КНР и 72-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй во время приема по случаю 72-й годовщины образования КНР и 72-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : посольство КНР в РФ
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам китайского посла Чжан Ханьхуэя, этот год станет памятным для китайского народа.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил: "Под твердым руководством КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, мы добились цели всестороннего построения среднезажиточного общества, приуроченного к 100-летнему юбилею КПК. Теперь китайский народ уверенными шагами идет к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к 100-летию КНР. В этих условиях развитие стабильных, зрелых и прочных китайско-российских отношений приобретает возросшую актуальность, как для возрождения наших стран, так и для поддержания глобального мира и стабильность в целом.
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:49Россия-Китай: Главное
Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами
Посольство готово прилагать совместные усилия со всеми российскими друзьями к реализации договоренностей глав двух государств и развитию дружбы, сотрудничества и китайско-российских отношений в новую эпоху".
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи ЦзиньпинЧжан ХаньхуэйРоссия
 
 
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