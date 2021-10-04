https://ria.ru/20211004/posolstvo-1752966344.html

В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР

В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР - РИА Новости, 04.10.2021

В посольстве Китая в России отметили 72 годовщину образования КНР

Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:22

2021-10-04T12:22

2021-10-04T12:23

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

чжан ханьхуэй

россия

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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия совместно отметили семьдесят вторую годовщину образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. По словам китайского посла Чжан Ханьхуэя, этот год станет памятным для китайского народа.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил: "Под твердым руководством КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, мы добились цели всестороннего построения среднезажиточного общества, приуроченного к 100-летнему юбилею КПК. Теперь китайский народ уверенными шагами идет к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к 100-летию КНР. В этих условиях развитие стабильных, зрелых и прочных китайско-российских отношений приобретает возросшую актуальность, как для возрождения наших стран, так и для поддержания глобального мира и стабильность в целом.Посольство готово прилагать совместные усилия со всеми российскими друзьями к реализации договоренностей глав двух государств и развитию дружбы, сотрудничества и китайско-российских отношений в новую эпоху".

https://ria.ru/20210930/sotrudnichestvo-1752456382.html

китай

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китай, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, россия