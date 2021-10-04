Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры
Поргиной пришлось вывезти личные вещи Караченцова из московской квартиры
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование жильцов.
В элитной квартире в центре столицы Людмила жила вместе с покойным мужем с 2003 года, но сейчас все больше времени она проводит на подмосковной даче в поселке Валентиновка. Поргина решила сдавать жилье в правительственном доме, однако квартиранты поставили условие – снять все портреты Караченцова.
"Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты. Когда он разбился, и я его привезла наконец-то через полгода в квартиру, он вошел в кабинет, сел, посмотрел вокруг и сказал: "Сделай здесь мой жизненный путь, чтобы я видел!". Я выполнила его желание. А сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого", – отметила Поргина.
Вдова актера призналась, что хочет сделать отдельную комнату над гаражом на даче и разместить там весь архив и личные вещи артиста.
Ранее Поргина признавалась, что если бы не деньги от сдачи недвижимости, ей бы пришлось совсем туго.
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