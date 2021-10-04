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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/porgina-1753060422.html
Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры
Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры - РИА Новости, 04.10.2021
Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры
Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:42
2021-10-04T23:42
шоубиз
людмила поргина
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караченцов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование жильцов.В элитной квартире в центре столицы Людмила жила вместе с покойным мужем с 2003 года, но сейчас все больше времени она проводит на подмосковной даче в поселке Валентиновка. Поргина решила сдавать жилье в правительственном доме, однако квартиранты поставили условие – снять все портреты Караченцова.Вдова актера призналась, что хочет сделать отдельную комнату над гаражом на даче и разместить там весь архив и личные вещи артиста.Ранее Поргина признавалась, что если бы не деньги от сдачи недвижимости, ей бы пришлось совсем туго.
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людмила поргина, знаменитости, караченцов
23:42 04.10.2021
 
Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры

Поргиной пришлось вывезти личные вещи Караченцова из московской квартиры

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина
Актер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование жильцов.
В элитной квартире в центре столицы Людмила жила вместе с покойным мужем с 2003 года, но сейчас все больше времени она проводит на подмосковной даче в поселке Валентиновка. Поргина решила сдавать жилье в правительственном доме, однако квартиранты поставили условие – снять все портреты Караченцова.

"Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты. Когда он разбился, и я его привезла наконец-то через полгода в квартиру, он вошел в кабинет, сел, посмотрел вокруг и сказал: "Сделай здесь мой жизненный путь, чтобы я видел!". Я выполнила его желание. А сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого", – отметила Поргина.

Вдова актера призналась, что хочет сделать отдельную комнату над гаражом на даче и разместить там весь архив и личные вещи артиста.
Ранее Поргина признавалась, что если бы не деньги от сдачи недвижимости, ей бы пришлось совсем туго.
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