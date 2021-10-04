https://ria.ru/20211004/porgina-1753060422.html

Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры

Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры - РИА Новости, 04.10.2021

Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры

Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:42

2021-10-04T23:42

2021-10-04T23:42

шоубиз

людмила поргина

знаменитости

караченцов

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось вывезти все личные вещи актера из московской квартиры, сообщает портал Sobesednik. Таково было требование жильцов.В элитной квартире в центре столицы Людмила жила вместе с покойным мужем с 2003 года, но сейчас все больше времени она проводит на подмосковной даче в поселке Валентиновка. Поргина решила сдавать жилье в правительственном доме, однако квартиранты поставили условие – снять все портреты Караченцова.Вдова актера призналась, что хочет сделать отдельную комнату над гаражом на даче и разместить там весь архив и личные вещи артиста.Ранее Поргина признавалась, что если бы не деньги от сдачи недвижимости, ей бы пришлось совсем туго.

https://ria.ru/20201013/porgina-1579525096.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила поргина, знаменитости, караченцов