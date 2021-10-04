https://ria.ru/20211004/politika-1752970923.html

Курское отделение ЕР оценит поведение депутата на встрече с избирателями

Курское отделение ЕР оценит поведение депутата на встрече с избирателями - РИА Новости, 04.10.2021

Курское отделение ЕР оценит поведение депутата на встрече с избирателями

Курское региональное отделение "Единой России" рассмотрит в понедельник вопрос о поведении депутата сельсовета по отношению к пришедшим на встречу избирателю и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:36

2021-10-04T12:36

2021-10-04T12:36

политика

курская область

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Курское региональное отделение "Единой России" рассмотрит в понедельник вопрос о поведении депутата сельсовета по отношению к пришедшим на встречу избирателю и журналистке, заявил РИА Новости представитель отделения.Видео встречи жителей Дмитриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области с местными чиновниками и депутатами появилось 2 октября в Telegram-каналах, вызвав резонанс. На видео запечатлено, как мужчина - по данным каналов, якобы депутат местного сельсовета от ЕР Виталий Бoев - заявляет: "Я здесь закон", оскорбляет пришедших на встречу избирателя и журналистку и требует от последней удалиться.Председатель региональной контрольной комиссии "Единой России" Александр Самсонов заявил, что партия "проведёт детальное рассмотрение вопроса и разберётся в ситуации". "Сегодня руководство будет рассматривать этот вопрос", - сказал собеседник агентства.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн заявил, что намерен инициировать прокурорскую проверку по снятому на видео инциденту с грубым общением с журналистом.В областной администрации РИА Новости заявили, что возмущены поведением депутата сельсовета, который нарушает законодательство.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/deputat-1752822417.html

https://ria.ru/20210708/ezda-1740486582.html

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политика, курская область, александр хинштейн, единая россия, госдума рф