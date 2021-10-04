https://ria.ru/20211004/podrostki-1753077860.html

В Перми двух подростков отправили в колонию за убийства и изнасилование

В Перми двух подростков отправили в колонию за убийства и изнасилование - РИА Новости, 04.10.2021

В Перми двух подростков отправили в колонию за убийства и изнасилование

Двое подростков из Перми, которые в состоянии опьянения убили мужчину, совершили насилие над двумя женщинами, одна из которых впоследствии была убита, получили... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:46

2021-10-04T21:46

2021-10-04T21:46

происшествия

убийство

подростки

пермский край

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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Двое подростков из Перми, которые в состоянии опьянения убили мужчину, совершили насилие над двумя женщинами, одна из которых впоследствии была убита, получили более 9 лет в колонии каждый, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.По данным следствия, в июне 2020 года двое подростков, одному из них исполнилось 14 лет, второму - 15 лет, в состоянии алкогольного опьянения с особой жестокостью убили мужчину, перед этим они его избили и подожгли на нем одежду. Кроме того, один из молодых людей изнасиловал женщину, а потом, желая скрыть преступление, убил её, нанеся множественные удары по жизненно важным органам. Также один из парней совершил действия сексуального характера в отношении еще одной женщины, после чего избил потерпевшую, причинив тяжкий вред здоровью."Приговором суда 14-летнему виновному назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, 15-летнему - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.Уточняется, что при работе над делом следователи допросили более 30 свидетелей, изучили результаты 15 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических и психолого-психиатрических. Объем уголовного дела составил 11 томов.

https://ria.ru/20211003/studentki-1752914245.html

пермский край

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происшествия, убийство, подростки, пермский край