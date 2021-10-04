https://ria.ru/20211004/podmoskove-1752952951.html
В Подмосковье увеличат инвестпрограмму развития общественных пространств
В Подмосковье увеличат инвестпрограмму развития общественных пространств - РИА Новости, 04.10.2021
В Подмосковье увеличат инвестпрограмму развития общественных пространств
Власти Московской области расширят инвестиционную программу модернизации парков и общественных пространств, расположенных на территории региона, сообщил на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:17
2021-10-04T11:17
2021-10-04T11:17
новости подмосковья
андрей воробьев
михаил хайкин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Московской области расширят инвестиционную программу модернизации парков и общественных пространств, расположенных на территории региона, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, в настоящее время сформировался высокий спрос на посещение парков и общественных пространств."Мало сделать общественное пространство, нужно его наполнять жизнью. Все лучшие практики должны внедряться, каждый глава должен ходить и смотреть, что еще можно улучшить в парках. У нас большая инвестиционная программа на следующие годы, мы ее будем только увеличивать", - сказал Воробьев.Ранее министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщал о том, что в Московской области в 2021 году планируется обновить 65 парков и общественных территорий.
https://ria.ru/20210913/velomarshrut-1749888978.html
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андрей воробьев, михаил хайкин, городское хозяйство москвы