https://ria.ru/20211004/podmoskove-1752946050.html

Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать

Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать - РИА Новости, 04.10.2021

Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить количество экологических пунктов позволяющих отправлять вторсырье на повторную переработку. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:43

2021-10-04T10:43

2021-10-04T10:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить количество экологических пунктов позволяющих отправлять вторсырье на повторную переработку."Индустрия переработки (отходов - ред.) должна постоянно совершенствоваться. Спасибо "РТ-Инвест" за комплексы по переработке, но этого мало, нужно увеличивать их присутствие Те заводы, которые мы строим должны быть загружены, чтобы давали и ресурсы, и рабочие места.", - сказал Воробьев.Он добавил, что также рекомендуется разобраться в вопросе регулирования оплаты за сданное сырье.

https://ria.ru/20211001/programma-1752684448.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), андрей воробьев