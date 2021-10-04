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Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать
Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать - РИА Новости, 04.10.2021
Губернатор Подмосковья: количество экопунктов надо увеличивать
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить количество экологических пунктов позволяющих отправлять вторсырье на повторную переработку. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить количество экологических пунктов позволяющих отправлять вторсырье на повторную переработку."Индустрия переработки (отходов - ред.) должна постоянно совершенствоваться. Спасибо "РТ-Инвест" за комплексы по переработке, но этого мало, нужно увеличивать их присутствие Те заводы, которые мы строим должны быть загружены, чтобы давали и ресурсы, и рабочие места.", - сказал Воробьев.Он добавил, что также рекомендуется разобраться в вопросе регулирования оплаты за сданное сырье.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев