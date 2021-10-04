https://ria.ru/20211004/peskov-1752987332.html

Песков назвал США крупнейшей налоговой лакуной

Песков назвал США крупнейшей налоговой лакуной - РИА Новости, 04.10.2021

Песков назвал США крупнейшей налоговой лакуной

"Досье Пандоры" демонстрирует, что США являются крупнейшей налоговой лакуной в мире вопреки заявлениям о борьбе с коррупцией и отмыванием средств, заявил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:38

2021-10-04T13:38

2021-10-04T13:38

в мире

сша

дмитрий песков

джордж сорос

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Досье Пандоры" демонстрирует, что США являются крупнейшей налоговой лакуной в мире вопреки заявлениям о борьбе с коррупцией и отмыванием средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза, это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной. Это, конечно же, Соединенные Штаты. Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова. Мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лакуна это Соединенные штаты", - сказал Песков.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/nalogooblozhenie-1752980360.html

https://ria.ru/20211004/germaniya-1752972717.html

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в мире, сша, дмитрий песков, джордж сорос, россия