Песков назвал США крупнейшей налоговой лакуной
Песков после публикации "досье Пандоры" назвал США крупнейшей налоговой лакуной
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Досье Пандоры" демонстрирует, что США являются крупнейшей налоговой лакуной в мире вопреки заявлениям о борьбе с коррупцией и отмыванием средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза, это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной. Это, конечно же, Соединенные Штаты. Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова. Мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лакуна это Соединенные штаты", - сказал Песков.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.