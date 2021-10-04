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Религия
https://ria.ru/20211004/pedofily-1752979788.html
Священник прокомментировал данные о педофилах в Католической церкви Франции
Священник прокомментировал данные о педофилах в Католической церкви Франции - РИА Новости, 04.10.2021
Священник прокомментировал данные о педофилах в Католической церкви Франции
Генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке подтвердил РИА Новости подлинность появившегося в СМИ исследования о 3... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:11
2021-10-04T13:14
религия
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франция
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке подтвердил РИА Новости подлинность появившегося в СМИ исследования о 3 тысячах педофилов, действовавших во Франции с 1950 года.Ранее СМИ во Франции со ссылкой на комиссию Французской католической церкви сообщили о 3 тысячах педофилов, которые действовали в Церкви с 1950 года. Уточняется, что комиссия проводила исследование более двух лет и опиралась на архивы и показания свидетелей. Полный текст документа по результатам работы комиссии будет опубликован 5 октября."Да, (представленные в СМИ предварительные результаты исследования – ред.) – это достоверная информация, завтра будет пресс-конференция. К сожалению, эти цифры ожидаемы, если учесть, что с середины XX века в Католической церкви во Франции служило около 100 тысяч священников", - сказал Липке.По его словам, 3-4% педофилов среди всех служителей церкви – "ожидаемая цифра, если учесть такие данные по населению вообще, а также исследования по вопросу педофилии в Церкви в Англии, Германии и США". Также он отметил, что кроме обвиненных в педофилии и тех, чья вина доказана, "есть педофилы, которые всю жизнь хотят, но, слава Богу, ничего не делают".
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германия, франция, здоровье - общество, россия
13:11 04.10.2021 (обновлено: 13:14 04.10.2021)
 

Священник прокомментировал данные о педофилах в Католической церкви Франции

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБазилика Нотр-Дам-де-Фурвьер в Лионе
Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер в Лионе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке подтвердил РИА Новости подлинность появившегося в СМИ исследования о 3 тысячах педофилов, действовавших во Франции с 1950 года.
Ранее СМИ во Франции со ссылкой на комиссию Французской католической церкви сообщили о 3 тысячах педофилов, которые действовали в Церкви с 1950 года. Уточняется, что комиссия проводила исследование более двух лет и опиралась на архивы и показания свидетелей. Полный текст документа по результатам работы комиссии будет опубликован 5 октября.
"Да, (представленные в СМИ предварительные результаты исследования – ред.) – это достоверная информация, завтра будет пресс-конференция. К сожалению, эти цифры ожидаемы, если учесть, что с середины XX века в Католической церкви во Франции служило около 100 тысяч священников", - сказал Липке.
По его словам, 3-4% педофилов среди всех служителей церкви – "ожидаемая цифра, если учесть такие данные по населению вообще, а также исследования по вопросу педофилии в Церкви в Англии, Германии и США". Также он отметил, что кроме обвиненных в педофилии и тех, чья вина доказана, "есть педофилы, которые всю жизнь хотят, но, слава Богу, ничего не делают".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Папа Франциск нашел способ побороть педофилию и коррупцию в церкви
 
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