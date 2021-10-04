https://ria.ru/20211004/pedofiliya-1753039104.html

Священник рассказал о случаях педофилии в Католической церкви России

Священник рассказал о случаях педофилии в Католической церкви России - РИА Новости, 04.10.2021

Священник рассказал о случаях педофилии в Католической церкви России

В Римско-католической церкви в России с момента ее возрождения известен один случай покушения на совращение несовершеннолетнего, и он был предотвращен, в целом... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:12

2021-10-04T17:12

2021-10-04T17:12

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иркутск

москва

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В Римско-католической церкви в России с момента ее возрождения известен один случай покушения на совращение несовершеннолетнего, и он был предотвращен, в целом ситуация в России по этой теме существенно лучше, чем во Франции, где недавно стало известно о 3 тысячах педофилов, действовавших с 1950 года, заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке.Ранее СМИ во Франции со ссылкой на комиссию Французской католической церкви сообщили о трех тысячах педофилов, которые действовали в Церкви с 1950 года. Уточняется, что комиссия проводила исследование более двух лет и опиралась на архивы и показания свидетелей. Полный текст документа по результатам работы комиссии будет опубликован 5 октября.В России, подчеркивает Липке, ситуация "сильно отличается" от Франции."Во-первых, статистики случаев педофилии до 1990 года просто нет, потому что в России не было служителей Католической церкви. А с 1990 года известен лишь один эпизод, причем мы предотвратили само растление на этапе разговоров. Один семинарист стал вовлекать молодежь в сомнительные беседы, дети рассказали об этом – и мы это пресекли. Из Церкви его убрали, священником он не стал, а еще мы сообщили полиции. И хотя полиция не увидела в разговорах уголовного дела, но для нас важно, что мы на начальном этапе все предотвратили", - рассказал священник.Он отметил, что во всей Римско-католической церкви ведется профилактика педофилии, в частности, принят общецерковный документ 2019 года о правилах поведения с несовершеннолетними – в нем есть меры профилактики педофилии.Также он отметил, что вне зависимости от закрепленного в законе "возраста согласия" в конкретной стране, в Римско-католической церкви педофилией считаются отношения с человеком моложе 18 лет.По данным сайта архиепархии Божией Матери в Москве, Католическая церковь в России объединена в церковную провинцию (митрополию), в которую входят архиепархия Божией Матери в Москве и три епархии: Преображенская епархия в Новосибирске, епархия святого Климента в Саратове и епархия святого Иосифа в Иркутске. Епископы, возглавляющие четыре епархии, находящиеся на территории России, объединены в Конференцию католических епископов России – коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-Католической Церкви в России.

https://ria.ru/20211004/dopros-1752941614.html

https://ria.ru/20210629/pedofiliya-1739096980.html

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