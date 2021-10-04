Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211004/parkovki-1752954026.html
В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок
В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок - РИА Новости, 04.10.2021
В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости разработки специального приложения по оплате платных парковок вблизи парков. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:21
2021-10-04T11:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141528/63/1415286316_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8237b8d98c9a674149dbc4bc3631017d.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости разработки специального приложения по оплате платных парковок вблизи парков.В ходе выступления на заседании правительства региона в понедельник, Воробьев заявил, что в последнее время участились жалобы по долгому ожиданию оплаты парковок вблизи парков."Не нужно стоять в очереди, у нас есть Рымар (министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. – ред.), есть талантливые программисты, нужно сделать приложение по оплате парковки, и в одно касание эту проблему решить", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20210930/vorobev-1752520898.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141528/63/1415286316_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_108fc6783f8be1b6be7c0e425243c6d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
11:21 04.10.2021 (обновлено: 11:23 04.10.2021)
 

В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости разработки специального приложения по оплате платных парковок вблизи парков.
В ходе выступления на заседании правительства региона в понедельник, Воробьев заявил, что в последнее время участились жалобы по долгому ожиданию оплаты парковок вблизи парков.
Строительство новых жилых кварталов в Московской области 360 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:40Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации
"Не нужно стоять в очереди, у нас есть Рымар (министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. – ред.), есть талантливые программисты, нужно сделать приложение по оплате парковки, и в одно касание эту проблему решить", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Facebook назвала причину сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Лента новостейМолния