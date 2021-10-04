https://ria.ru/20211004/parkovki-1752954026.html

В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок

В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок - РИА Новости, 04.10.2021

В Подмосковье могут разработать приложение по оплате парковок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости разработки специального приложения по оплате платных парковок вблизи парков. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:21

2021-10-04T11:21

2021-10-04T11:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости разработки специального приложения по оплате платных парковок вблизи парков.В ходе выступления на заседании правительства региона в понедельник, Воробьев заявил, что в последнее время участились жалобы по долгому ожиданию оплаты парковок вблизи парков."Не нужно стоять в очереди, у нас есть Рымар (министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. – ред.), есть талантливые программисты, нужно сделать приложение по оплате парковки, и в одно касание эту проблему решить", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20210930/vorobev-1752520898.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев