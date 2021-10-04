https://ria.ru/20211004/otravlenie-1753048989.html

Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак

Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак - РИА Новости, 04.10.2021

Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак

В подмосковном приюте "Лохматая душа" — массовое отравление собак. Более 15 животных погибло, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти.

2021-10-04T17:52

2021-10-04T17:52

2021-10-04T18:17

животные

московская область (подмосковье)

бездомные животные

собаки

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Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак В подмосковном приюте "Лохматая душа" – массовое отравление собак. Более 15 животных погибли, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти. Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку. 2021-10-04T17:52 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, московская область (подмосковье), бездомные животные, собаки, видео