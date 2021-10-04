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Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак
Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак - РИА Новости, 04.10.2021
Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак
В подмосковном приюте "Лохматая душа" — массовое отравление собак. Более 15 животных погибло, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти.
2021-10-04T17:52
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животные
московская область (подмосковье)
бездомные животные
собаки
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Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак
В подмосковном приюте "Лохматая душа" – массовое отравление собак. Более 15 животных погибли, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти. Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку.
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животные, московская область (подмосковье), бездомные животные, собаки, видео
Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак
В подмосковном приюте "Лохматая душа" — массовое отравление собак. Более 15 животных погибло, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти.
2021-10-04T17:52
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17:52 04.10.2021 (обновлено: 18:17 04.10.2021)
 

Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак

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В подмосковном приюте "Лохматая душа" — массовое отравление собак. Более 15 животных погибло, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти.
Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку.
 
ЖивотныеМосковская область (Подмосковье)бездомные животныесобаки
 
 
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