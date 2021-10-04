https://ria.ru/20211004/otravlenie-1752930614.html

В Татарстане проверят информацию об отравлении детей в бассейне

В Татарстане проверят информацию об отравлении детей в бассейне - РИА Новости, 04.10.2021

В Татарстане проверят информацию об отравлении детей в бассейне

Двое детей отравились, по предварительной информации, в бассейне одного из сел в Татарстане, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:53

2021-10-04T08:53

2021-10-04T08:53

происшествия

республика татарстан (татарстан)

елабужский район

елабуга

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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Двое детей отравились, по предварительной информации, в бассейне одного из сел в Татарстане, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.В местных СМИ ранее появилась информация, что двое детей 3 и 11 лет, купаясь в воскресенье в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса села Хлыстово Елабужского района Татарстана, почувствовали себя плохо. Предположительно, они могли отравиться парами хлора."Прокуратура Елабуги проверяет информацию об отравлении детей в бассейне в селе Хлыстово. На место инцидента выехал прокурор города Рустем Шарафутдинов", - сказал Галиев журналистам.Он уточнил, что в ходе проверки работы ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20210927/otravlenie-1751958194.html

республика татарстан (татарстан)

елабужский район

елабуга

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), елабужский район, елабуга