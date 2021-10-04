https://ria.ru/20211004/obrushenie-1752979604.html

Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу

Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу - РИА Новости, 04.10.2021

Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу

Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:09

2021-10-04T13:09

2021-10-04T13:13

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."При обрушении части железнодорожного моста пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал он, добавив, что подробности выясняются.Ранее в соцсетях появились фото обрушения части железнодорожного моста в районе улицы Спортивной во Владивостоке.Часть железнодорожного моста - это путь для движения грузовых составов, пассажирские поезда по нему не ходят, но под мостом расположена оживлённая многополосная автомобильная трасса. Часть моста обрушилась именно на неё.По информации очевидцев, в районе происшествия образовалась автомобильная пробка, движение затруднено.

владивосток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток