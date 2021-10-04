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Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу
Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу - РИА Новости, 04.10.2021
Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу
Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:09
2021-10-04T13:09
2021-10-04T13:13
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."При обрушении части железнодорожного моста пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал он, добавив, что подробности выясняются.Ранее в соцсетях появились фото обрушения части железнодорожного моста в районе улицы Спортивной во Владивостоке.Часть железнодорожного моста - это путь для движения грузовых составов, пассажирские поезда по нему не ходят, но под мостом расположена оживлённая многополосная автомобильная трасса. Часть моста обрушилась именно на неё.По информации очевидцев, в районе происшествия образовалась автомобильная пробка, движение затруднено.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, владивосток
13:09 04.10.2021 (обновлено: 13:13 04.10.2021)
Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу
Во Владивостоке часть железнодорожного моста обрушилась на автодорогу, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости.
Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке
, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
"При обрушении части железнодорожного моста пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал он, добавив, что подробности выясняются.
Ранее в соцсетях появились фото обрушения части железнодорожного моста в районе улицы Спортивной во Владивостоке.
Часть железнодорожного моста - это путь для движения грузовых составов, пассажирские поезда по нему не ходят, но под мостом расположена оживлённая многополосная автомобильная трасса. Часть моста обрушилась именно на неё.
По информации очевидцев, в районе происшествия образовалась автомобильная пробка, движение затруднено.