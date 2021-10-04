https://ria.ru/20211004/oborona-1752655302.html

День гражданской обороны России

День гражданской обороны России - РИА Новости, 04.10.2021

День гражданской обороны России

День гражданской обороны ежегодно отмечается в России 4 октября. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:15

2021-10-04T01:15

2021-10-04T01:15

справки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гражданская оборона

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День гражданской обороны ежегодно отмечается в России 4 октября. Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. Впервые проблемы защиты мирного населения приобрели общегосударственное значение в России во время Первой мировой войны (1914-1918), когда в военных действиях стала применяться боевая авиация, способная наносить бомбовые удары по населенным пунктам и объектам, расположенным далеко за линией боевых действий.Историки определили 1918 год начальным этапом зарождения системы, отвечающей за защиту населения в стране. В феврале 1918 года, когда германские войска, нарушив перемирие, начали наступление на Петроград (ныне Санкт-Петербург), были приняты все меры для противовоздушной и противохимической обороны города. Революционным комитетом обороны Петрограда были разработаны правила поведения населения при воздушном нападении противника. В связи с наращиванием и совершенствованием военной авиации руководством СССР был принят ряд постановлений, направленных на создание и укрепление противовоздушной и противохимической обороны страны. В 1929 году в военных округах создали управления противовоздушной обороны, в состав которых были включены службы – инженерная, химической защиты, внутреннего наблюдения и разведки. В 1931 году были образованы также другие службы – противопожарная, охраны порядка и безопасности, медико-санитарная, ветеринарная и некоторые другие. 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил "Положение о противовоздушной обороне территории СССР". Документом было положено начало создания местной противовоздушной обороны (МПВО) – основы будущей системы Гражданской обороны СССР. В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения гражданской обороны страны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) система противовоздушной обороны страны внесла свой вклад в защиту Родины. Бойцы противовоздушной обороны ликвидировали последствия более 30 тысяч налетов фашистской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 миллионов снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров. В послевоенный период система защиты населения совершенствовалась с учетом появления ядерного, бактериологического и новых видов химического оружия.В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная система – Гражданская оборона СССР. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 года принято "Положение о Гражданской обороне СССР". Были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.Основными органами управления стали штабы гражданской обороны.В начале 1970-х годов из-за угрозы ядерного нападения в мире изменилась военно-стратегическая обстановка. В связи с этим были внесены изменения и в деятельность Гражданской обороны СССР. С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО было передано Министерству обороны СССР. В марте 1976 года было принято "Положение о гражданской обороне Союза ССР". В документе было определено, что ГО СССР является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, направленных на защиту населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника. Все мероприятия гражданской обороны впервые предписывалось осуществлять согласованно с другими мероприятиями оборонного характера. По значимости гражданская оборона выводилась на уровень вооруженной защиты.В 1980-е годы рост количества и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера привел к пониманию, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. 30 июля 1987 года правительство СССР приняло постановление о коренной перестройке ГО, в соответствии с которым на нее были возложены задачи защиты населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спасательных и других неотложных работ по их ликвидации. Образование государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях началось с создания в 1989 году в структуре правительства СССР Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а затем в 1990 году – Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая включала союзную, республиканские и отраслевые (министерств и ведомств) подсистемы. Комиссия и система существовали до распада СССР.В начале 1990-х годов началось создание российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, был образован Российский корпус спасателей, на базе которого позже сформирован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). В его состав вошли войска гражданской обороны. После ряда реорганизаций в 1994 году ГКЧС преобразовали в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 12 февраля 1998 года впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом – федеральным законом "О гражданской обороне". Закон определил задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов власти РФ и, организаций в области гражданской обороны. С 1999 года началось реформирование войск гражданской обороны, были сформированы спасательные центры. Позже в ведение МЧС России переданы: Федеральная противопожарная служба (2001), Государственная инспекция по маломерным судам (2003) и военизированные горноспасательные части (2010). В 2011 году на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны были сформированы спасательные воинские формирования (СВФ) МЧС России. В настоящее время в МЧС имеет 85 главных управлений в субъектах России, восемь головных главных управлений (в федеральных округах) и 11 СВФ. По всей стране в министерстве работают более 288 тысяч человек.В сентябре 2011 года указом президента РФ были утверждены основы единой государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2020 года, а в конце 2016 года – на период до 2030 года. Характерной чертой нового облика гражданской обороны является то, что ее подготовка и ведение должны осуществляться, исходя из принципа стратегической мобильности. Суть этого принципа состоит в создании возможностей для поэтапного наращивания мероприятий во времени и пространстве в зависимости от уровня военных угроз, в концентрации сил и средств гражданской обороны в нужное время и в нужном месте. Реализация принципа стратегической мобильности предполагает наличие высокомобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных сил, способных прикрывать отдельные города и целые территории, мобильных резервов средств защиты и жизнеобеспечения для пострадавшего населения. В День гражданской обороны России традиционно проходят праздничные мероприятия: торжественные посвящения в кадеты МЧС России, выставки специализированной пожарно-спасательной техники, эстафеты и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гражданская оборона