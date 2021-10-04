https://ria.ru/20211004/oblachno-1752927057.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:55

2021-10-04T07:55

2021-10-04T07:55

общество

московская область (подмосковье)

александр синенков

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13 градусов", - сказал он.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 1-6 метров в секунду, слабый. Атмосферное давление продолжит расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20211004/osen-1752922147.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), александр синенков