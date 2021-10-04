В "досье Пандоры" говорится о недвижимости экс-премьера Бахрейна в Европе
В "досье Пандоры" говорится о недвижимости экс-премьера Бахрейна в Швейцарии и Германии
© AP Photo / Jon GambrellЭкс-премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа.
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа. Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В расследовании заявляется, что "созданная на Британских Виргинских островах компания в 1996 году Minto Assets Corp. с активами на 60 миллионов долларов обладала недвижимостью в Швейцарии и Германии". При этом, как следовало из сделанной от руки приписки к документу, "эти активы были частью состояния королевской семьи".
Власти Бахрейна пока не прокомментировали для РИА Новости эту информацию.
Умерший в прошлом году премьер-министр Бахрейна считался одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи помимо главы государства и наследного принца. Он пробыл на посту главы правительства почти полвека и считался премьером с самым большим стажем в мире. Шиитская оппозиция в стране обвиняла его в репрессиях против политических заключенных, коррупции и препятствовании экономическому развитию страны, которая после оскудения нефтяных запасов стала одним из самых бедных государств среди шести стран Персидского залива.