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В "досье Пандоры" говорится о недвижимости экс-премьера Бахрейна в Европе

В "досье Пандоры" говорится о недвижимости экс-премьера Бахрейна в Европе - РИА Новости, 04.10.2021

В "досье Пандоры" говорится о недвижимости экс-премьера Бахрейна в Европе

Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа. Аль... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:30

2021-10-04T01:30

2021-10-04T01:30

в мире

бахрейн

халифа бен сальман аль халифа

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа. Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).В расследовании заявляется, что "созданная на Британских Виргинских островах компания в 1996 году Minto Assets Corp. с активами на 60 миллионов долларов обладала недвижимостью в Швейцарии и Германии". При этом, как следовало из сделанной от руки приписки к документу, "эти активы были частью состояния королевской семьи".Власти Бахрейна пока не прокомментировали для РИА Новости эту информацию.Умерший в прошлом году премьер-министр Бахрейна считался одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи помимо главы государства и наследного принца. Он пробыл на посту главы правительства почти полвека и считался премьером с самым большим стажем в мире. Шиитская оппозиция в стране обвиняла его в репрессиях против политических заключенных, коррупции и препятствовании экономическому развитию страны, которая после оскудения нефтяных запасов стала одним из самых бедных государств среди шести стран Персидского залива.

https://ria.ru/20211003/snouden-1752912565.html

бахрейн

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в мире, бахрейн, халифа бен сальман аль халифа