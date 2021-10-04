https://ria.ru/20211004/nalogooblozhenie-1752980360.html

ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"

ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"

Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:14

2021-10-04T13:14

2021-10-04T13:30

еврокомиссия

в мире

сша

брюссель

"досье пандоры"

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Ферри, комментируя международное журналистское расследование "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам."Мы в курсе этих сообщений СМИ. Еврокомиссия в целом подготовила предложения по повышению прозрачности налогообложения, поддерживает усиление борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней", - сообщил представитель ЕК.Он пояснил, что в ЕС много сделано в этой сфере, "но необходимо делать больше". При этом представители ЕК отказались комментировать конкретные случаи, упоминающиеся в расследовании, в том числе данные по премьер-министру Чехии.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

https://ria.ru/20211004/peskov-1752981130.html

сша

брюссель

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еврокомиссия, в мире, сша, брюссель, "досье пандоры"