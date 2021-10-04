Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/nalogooblozhenie-1752980360.html
ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"
ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"
Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:14
2021-10-04T13:30
еврокомиссия
в мире
сша
брюссель
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_45d0b6d6f93266f99f6b5bf297daad1e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Ферри, комментируя международное журналистское расследование "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам."Мы в курсе этих сообщений СМИ. Еврокомиссия в целом подготовила предложения по повышению прозрачности налогообложения, поддерживает усиление борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней", - сообщил представитель ЕК.Он пояснил, что в ЕС много сделано в этой сфере, "но необходимо делать больше". При этом представители ЕК отказались комментировать конкретные случаи, упоминающиеся в расследовании, в том числе данные по премьер-министру Чехии.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
https://ria.ru/20211004/peskov-1752981130.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_eb5121218aa85183a077ae1dc3e13c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еврокомиссия, в мире, сша, брюссель, "досье пандоры"
13:14 04.10.2021 (обновлено: 13:30 04.10.2021)
 
ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"

Представитель ЕК Ферри: Еврокомиссия выступает за международную борьбу с уходом от налогов

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Ферри, комментируя международное журналистское расследование "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
"Мы в курсе этих сообщений СМИ. Еврокомиссия в целом подготовила предложения по повышению прозрачности налогообложения, поддерживает усиление борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней", - сообщил представитель ЕК.
Он пояснил, что в ЕС много сделано в этой сфере, "но необходимо делать больше". При этом представители ЕК отказались комментировать конкретные случаи, упоминающиеся в расследовании, в том числе данные по премьер-министру Чехии.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:17
В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"
 
ЕврокомиссияВ миреСШАБрюссель"досье Пандоры"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
Лента новостейМолния