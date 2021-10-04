13:14 04.10.2021 (обновлено: 13:30 04.10.2021)
ЕК выступила за прозрачность налогообложения из-за "досье Пандоры"
Представитель ЕК Ферри: Еврокомиссия выступает за международную борьбу с уходом от налогов
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Еврокомиссия выступает за прозрачность вопросов налогообложения и международную борьбу с уходом от налогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Ферри, комментируя международное журналистское расследование "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
"Мы в курсе этих сообщений СМИ. Еврокомиссия в целом подготовила предложения по повышению прозрачности налогообложения, поддерживает усиление борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней", - сообщил представитель ЕК.
Он пояснил, что в ЕС много сделано в этой сфере, "но необходимо делать больше". При этом представители ЕК отказались комментировать конкретные случаи, упоминающиеся в расследовании, в том числе данные по премьер-министру Чехии.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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