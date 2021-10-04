https://ria.ru/20211004/nabory-1752929624.html

Пожилые москвичи получат подарочные наборы после вакцинации от коронавируса

Пожилые москвичи получат подарочные наборы после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021

Пожилые москвичи получат подарочные наборы после вакцинации от коронавируса

Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат подарочные наборы, их уже выдали более чем 200 тысячам человек, говорится на официальном... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:38

2021-10-04T08:38

2021-10-04T11:33

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат подарочные наборы, их уже выдали более чем 200 тысячам человек, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.Коробка "С заботой о здоровье" предназначена для сделавших один компонент прививки до 31 декабря 2021 года и завершивших процедуру впоследствии, а также для тех, кто пройдет ее повторно до конца года.Сам подарок можно получить до 1 марта 2022 года.При необходимости социальные работники помогут записаться в поликлинику и объяснят, как получить набор.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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